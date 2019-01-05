«Один дома», «Реальная любовь», «Интуиция» и другие лучшие рождественские зарубежные фильмы

Сегодня в 00:00«Один дома», «Реальная любовь», «Интуиция» и другие лучшие рождественские зарубежные фильмыКомментарииНовогодние праздники подходят к концу, но не спешите расстраиваться. 7 января мы будем отмечать Рождество, а пока предлагаем вспомнить забавные, романтичные и запомнившиеся сцены из самых известных рождественских зарубежных фильмов.Текст: Роман СтрастныйФото: Kinopoisk.ruВидео: Анна Егорова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегиновый годНовый год 2019ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...