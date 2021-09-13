Обзавелись детьми, возмужали и все так же популярны: как сейчас выглядят солисты Backstreet Boys
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Fryderyk Gabowicz/ Global Look press
У группы Backstreet Boys есть личный рекорд: это второй коллектив после Sade, чьи первые 9 альбомов стартовали в топ-10 хит-парада альбомов в США. Первый диск «Парней с задворок», так переводится название бойбэнда, вышел в далеком 1996-м, и с тех пор парни продали больше 130 млн копий пластинок.
Были у группы времена головокружительных взлетов, затишье в творчестве, из Backstreet Boys уходил, а позже вернулся Кевин Ричардсон... За 28 лет многое произошло: парни стали солидными взрослыми мужчинами, все устроили личную жизнь, и, можно сказать, что их популярность вновь набирает обороты.
Как же сейчас выглядят и чем живут солисты группы?
Кевин Ричардсон
49 лет
(Двигайте слайды)
Кевин примкнул к коллективу, когда костяк из трио уже образовался. Школьные друзья Ник Картер, Хауи Дороу и Эй Джей Маклин уже собрали группу, которую назвали в честь рынка, где по вечерам собиралась молодежь. После Кевин Ричардсон пригласил работать и своего кузена Брайана Литтрелла.
Backstreet Boys чуть больше чем за 10 лет существования добились мировой известности, хотя изначально бойбэнд обходил стороной США, работая в основном на европейских слушателей.
И когда песни исполнителей знали уже на всех континентах, в 2006-м Кевин сообщил об уходе из группы. «После 13 лет, которые можно описать только как сбывшаяся мечта, я решил, что пришло время покинуть Backstreet Boys. Для меня этот шаг очень трудный, но нужный, чтобы начать новую жизнь», — заявил тогда Ричардсон, отметив, что планирует дать старт сольной карьере.
Во время «отдыха» от Backstreet Boys Кевин посещал курсы актерского мастерства, играл в мюзиклах, с которых и начинал карьеру, был моделью Versace.
Но через 6 лет свободного плавания Ричардсон вернулся в коллектив.
Кевин Ричардсон в 2000 году, после восьми лет отношений, объявил о помолвке с танцовщицей и актрисой Кристин Кэй Уиллитс. У пары есть двое сыновей: 14-летний Мэйсон и 8-летний Максвелл.
Брайан Литтрелл
46 лет
Брайан — кузен Кевина Ричардсона. В детстве мальчики вместе пели в церковном хоре. К Backstreet Boys Литтрелл присоединился в 18-летнем возрасте. Причем приглашение он принял сразу, а уже на следующий день после звонка Кевина летел на встречу с будущими коллегами.
Брайан — верующий человек. И свой успех в группе он приписывает заслугам всевышних сил. Когда бойбэнд ушел на небольшой перерыв, Литтрелл записал сольный альбом в стиле христианской музыки. «Так я хотел рассказать слушателям о своей вере», — говорил он.
Во время съемок клипа As Long as You Love Me в 1997-м певец встретил актрису и модель Лиэнн Уоллес. Они поженились в сентябре 2000 года. У супругов есть 18-летний сын Бэйли. Семья Литтрелл живет в Атланте.
Ник Картер
41 год
Самый младший из участников группы. В коллектив Ник Картер пришел, когда ему было всего 13 лет. В школьные годы он самостоятельно перевелся на домашнее обучение, чтобы вплотную заняться продвижением карьеры. Он работал моделью, проходил кастинг в известное шоу «Клуб Микки Мауса». Также у него есть эпизодическая роль в фильме «Эдвард руки-ножницы» с Джонни Деппом, роль в картине «Возвращение в Сонную лощину» и в «Небесном форсаже».
Ник Картер стал первым из участников группы, выпустившим сольный альбом. Периодически он выступает отдельно от Backstreet Boys.
Картер 7 лет состоит в браке с актрисой и фитнес-экспертом Лорен Китт. В семье растут трое детей: 5-летний Один, полуторогодовалая Сирша и 4-месячная Перл.
Эй Джей Маклин
43 года
Эй Джей с детства занимался танцами и посещал театральные студии. В молодости работал моделью и играл на профессиональной сцене (он появился в десятках постановок). Маклин — один из самых артистичных и ярких участников Backstreet Boys.
С начала 2000-х Маклин выступает с собственными шоу, но выходит на сцену в образе альтер эго по имени Джонни Неизвестный. Эй Джей сотрудничает с музыкантами многих известных групп: OneRepublic, ’N Sync и другими.
Когда Backstreet Boys были на вершине популярности, Эй Джей пристрастился к запрещенным веществам. Он стал агрессивным, часто впадал в депрессии, начались проблемы в общении с коллегами. Тогда его отправили на курсы психотерапии, но результатов они не принесли. В шоу Опры Уинфри певец решил рассказать о проблемах, он не знал, что на съемках появятся его друзья. И тогда в студии коллектив за несколько лет собрался в полном составе.
Позже Маклин прошел лечение в закрытой клинике, с тех пор он чист.
В январе 2010-го Эй Джей сделал предложение любимой девушке Рошель Каридис. Свадьба прошла в одном из отелей Беверли-Хиллз в декабре следующего года. У пары есть две дочери: 9-летняя Эйва и 4-летняя Лирик.
Певец называет супругу самой сильной в мире женщиной и самым дорогим для себя человеком.
Хауи Дороу
48 лет
Хауи играл в школьных театрах и пел в церковном хоре. В школьные годы пробовал себя во многих творческих направлениях. В колледже он был однокашником с участником группы ’N Sync Крисом Киркпатриком.
У Хауи Дороу контратенор, он обладает уникальным фальцетом. В Backstreet Boys он поет самым высоким голосом, солируя в припевах и медленных балладах (I Want It That Way, Show me the meaning of being lonely и других).
Хауи — успешный бизнесмен. В 1997-м он с братом основал строительную компанию, а позже — собственную продюсерскую компанию.
В августе 2007 года Хауи объявил о помолвке с Ли Бониелло (через 7 лет после начала отношений), Поженились влюбленные в декабре 2007 года в Орландо. У Хауи и Ли два сына: 12-летний Джеймс и 8-летний Холден.
Фото и видео: Instagram, Fryderyk Gabowicz, via www.imago-images.de, Tammie Arroyo / Aff-Usa.Com/ Global Look press, VEVO/ Backstreet Boys, Helene Fischer (Official), Getty Images