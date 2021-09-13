Обзавелись детьми, возмужали и все так же популярны: как сейчас выглядят солисты Backstreet Boys

Кевин примкнул к коллективу, когда костяк из трио уже образовался. Школьные друзья Ник Картер, Хауи Дороу и Эй Джей Маклин уже собрали группу, которую назвали в честь рынка, где по вечерам собиралась молодежь. После Кевин Ричардсон пригласил работать и своего кузена Брайана Литтрелла.

Backstreet Boys чуть больше чем за 10 лет существования добились мировой известности, хотя изначально бойбэнд обходил стороной США, работая в основном на европейских слушателей.

И когда песни исполнителей знали уже на всех континентах, в 2006-м Кевин сообщил об уходе из группы. «После 13 лет, которые можно описать только как сбывшаяся мечта, я решил, что пришло время покинуть Backstreet Boys. Для меня этот шаг очень трудный, но нужный, чтобы начать новую жизнь», — заявил тогда Ричардсон, отметив, что планирует дать старт сольной карьере.

Во время «отдыха» от Backstreet Boys Кевин посещал курсы актерского мастерства, играл в мюзиклах, с которых и начинал карьеру, был моделью Versace.

Но через 6 лет свободного плавания Ричардсон вернулся в коллектив.