Обзавелись детьми, возмужали и все так же популярны: как сейчас выглядят солисты Backstreet Boys

Хауи играл в школьных театрах и пел в церковном хоре. В школьные годы пробовал себя во многих творческих направлениях. В колледже он был однокашником с участником группы ’N Sync Крисом Киркпатриком.

У Хауи Дороу контратенор, он обладает уникальным фальцетом. В Backstreet Boys он поет самым высоким голосом, солируя в припевах и медленных балладах (I Want It That Way, Show me the meaning of being lonely и других).