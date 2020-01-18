Нюша, Асмус, Брежнева, Лопес и другие самые эффектные знаменитости, которые носят косы: фото
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Фото: Instagram
Нюша недавно начала экспериментировать со стилем и в том числе делать необычные прически... Например, косы в духе принцессы Леи из «Звездных войн», которая отдыхает после трудного дня.
Фото: Instagram
Кристина Асмус, Хейли Болдуин, Блейк Лайвли и многие другие знаменитости любят косу «рыбий хвост», которая придает образу романтичности.
Фото: Instagram
Если хотите выглядеть более дерзко и добавить образу пикантности, присмотритесь к таким косичкам, которые делает Вера Брежнева.
Фото: Starface
Косы-«колоски» всегда выглядят интересно и стильно. Нам нравится, как эту прическу обыграла Наталья Рудова.
Фото: Starface
Одни считают, что две косички — прическа для школьниц, другие умеют выглядеть с косами привлекательно в любом возрасте.
Фото: Instagram
Коса вокруг головы — еще одна эффектная прическа, которую любят знаменитости во всем мире.
Фото: Eastnews
Девушки, которые хотят выглядеть необычно, заплетают себе длинющие косы с наращенными волосами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ну и конечно, мы не могли не упомянуть так называемые «африканские» косички, которые делают девушек похожими на загадочных, дерзких, бесстрашных и очень стильных амазонок.
Фото: Global Look Press / Keith Mayhew _ Sopa Images
Больше эффектных знаменитостей с косами, которые могут вдохновить вас на бьюти-эксперименты, — в нашей фотогалерее.
Фото: instagram, globallookpress, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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