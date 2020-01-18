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Нюша, Асмус, Брежнева, Лопес и другие самые эффектные знаменитости, которые носят косы: фото

Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
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Нюша

Фото: Instagram

Если вы все еще сомневаетесь, что косы могут быть стильной и подходящей для любого случая прической, предлагаем посмотреть на этих знаменитостей. Они точно знают, как заплести волосы так, чтобы выглядеть здорово во время выходов в свет.

Нюша недавно начала экспериментировать со стилем и в том числе делать необычные прически... Например, косы в духе принцессы Леи из «Звездных войн», которая отдыхает после трудного дня.

Фото: Instagram

Кристина Асмус, Хейли Болдуин, Блейк Лайвли и многие другие знаменитости любят косу «рыбий хвост», которая придает образу романтичности.

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Кристина Асмус

Фото: Instagram

Если хотите выглядеть более дерзко и добавить образу пикантности, присмотритесь к таким косичкам, которые делает Вера Брежнева.

Вера Брежнева

Фото: Starface

Косы-«колоски» всегда выглядят интересно и стильно. Нам нравится, как эту прическу обыграла Наталья Рудова.

Наталья Рудова

Фото: Starface

Одни считают, что две косички — прическа для школьниц, другие умеют выглядеть с косами привлекательно в любом возрасте.

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Ольга Бузова

Фото: Instagram

Коса вокруг головы — еще одна эффектная прическа, которую любят знаменитости во всем мире.

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Сиенна Миллер

Фото: Eastnews

Девушки, которые хотят выглядеть необычно, заплетают себе длинющие косы с наращенными волосами.

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Алсу

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ну и конечно, мы не могли не упомянуть так называемые «африканские» косички, которые делают девушек похожими на загадочных, дерзких, бесстрашных и очень стильных амазонок.

Фото: Global Look Press / Keith Mayhew _ Sopa Images

Больше эффектных знаменитостей с косами, которые могут вдохновить вас на бьюти-эксперименты, — в нашей фотогалерее.

Фото: instagram, globallookpress, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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