Ноги от ушей, осиные талии, идеальные фигуры: самые яркие выходы на подиум супермоделей 90-х

Сегодня в 00:00Ноги от ушей, осиные талии, идеальные фигуры: самые яркие выходы на подиум супермоделей 90-хКомментарииКлаудии Шиффер на днях исполнилось 48 лет. Предлагаем вспомнить самые эффектные выходы на подиум немецкой супермодели и ее коллег, которые в 90-е годы считались самыми красивыми и желанными женщинами в мире.Фото: globallookpressВидео: Анна Егорова / Passion.ruТегиева герциговаКейт МоссКлаудия ШифферЭль МакферсонЛинда ЕвангелистаНаоми КэмпбеллсупермодельЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...