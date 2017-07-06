Даже знаменитости, которые уже привыкли позировать фотографам, иногда принимают такие позы перед камерой и делают такое выражение лица, что в итоге на снимках выглядят глупо.

Нога Джоли

Одна из любимых поз девушек на красных дорожках. Надев платье в пол с разрезом почти до талии, редкая звезда может совладать с соблазном выставить ногу на максимально далекое от себя расстояние. Еще и выворачивая при этом колено. Наиболее эффектно и нелепо это получилось у Анджелины Джоли на церемонии вручения премии «Оскар». Тогда даже в Twitter появилась страница «Нога Джоли», где актрису высмеивали тысячи людей. Но звезды на ошибках коллег не учатся и продожают позировать так, как будто принесли с собой третью ногу и поставили рядом с платьем. Шпагат Волочковой

Анастасия Волочкова показывает, как не надо позировать, даже если вам очень хочется продемонстрировать свои умения всем на свете. Умеете садиться на шпагат или вставать на мостик? Прекрасно, но не надо это постоянно фотографировать и публиковать в Instagram. Анастасия Волочкова демонстрирует поперечный шпагат в бикини на яхте, на бортике бассейна, на массажном столе, на тренажерах, на бочке с холодной водой (!) у бани, в самой бане и даже верхом на коне (!!). К счастью, на красных дорожках балерина пока рястяжкой не хвасталась. Неудачные ракурсы Собчак

Шутники, сравнивающие Ксению Собчак с лошадью, наверное, вызывают у окружающих слезы восторга своей неземной красотой и считают себя остряками десятого уровня. Советуем таким горе-критикам охладить свой пыл и повнимательнее посмотреть на собственное отражение в зеркале. Однако позировать Ксении с приподнятым и выставленным вперед подбородком, как и всем людям с массивной нижней частью лица, лучше не надо. Сексуальные судороги Кайли Дженнер

Кайли Дженнер не дает покоя слава ее старшей сестры Ким Кардашьян. Кайли так отчаянно старается выглядеть сексуально (как и тысячи девушек в Instagram), что в итоге похожа на сведенную судорогой утку. Конечно, чтобы смотреться на фото стройной и аппетитной, нужно держать спину прямо и демонстрировать свои изгибы, но не стоит это делать так, как будто вы из последних сил стараетесь сдерживать газы или не показать, как вас ломает от боли после неудачной тернировки в зале или удара бейсбольной битой по спине. Девушка-бревно

Другая крайность — стоять перед камерой как бревно или как пленный солдат перед расстрелом. Особенно странно, когда подобным образом позируют знаменитости. К примеру, статная и красивая женщина Ева Польна. Роковые позы Дианы Арбениной

Диана Арбенина перед камерой часто старается показать свою бунтарскую натуру настоящей рокерши. Получается не всегда удачно. Губы-утки