«Ниточки», слишком густые, нарисованные и не только: звезды с самыми неудачными бровями

Лили Коллинз выглядит так, как будто постоянно чему-то удивляется, а все потому что левая бровь у нее приподнята вверх и закруглена, а правая — практически прямая. Иногда актриса корректирует форму борвей и приводит их «к общему знаменателю», но обычно выходит в свет с природной формой дуг и даже подчеркивает их различие с помощью декоративной косметики.

Памела Андерсон много лет выщипывала брови, так что теперь пытается имитировать их наличие, рисуя дуги над глазами карандашом. Выглядит такой макияж, прямо скажем, так себе.