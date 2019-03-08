«Ниточки», слишком густые, нарисованные и не только: звезды с самыми неудачными бровями

Лили Коллинз выглядит так, как будто постоянно чему-то удивляется, а все потому что левая бровь у нее приподнята вверх и закруглена, а правая — практически прямая. Иногда актриса корректирует форму борвей и приводит их «к общему знаменателю», но обычно выходит в свет с природной формой дуг и даже подчеркивает их различие с помощью декоративной косметики.
Памела Андерсон много лет выщипывала брови, так что теперь пытается имитировать их наличие, рисуя дуги над глазами карандашом. Выглядит такой макияж, прямо скажем, так себе.
Фото: Globallookpress / Gartner
Кристина Агилера, Светлана Лобода и некоторые другие известные блондинки слишком увлекаются осветлением бровей, которых у них в итоге почти не видно. Из-за такого обесцвечивания брови буквально теряются на лице и делают его нижнюю часть визуально массивнее, а глаза — менее выразительными.
Многие девушки предпочитают татуаж бровей или слишком много косметики, рисуя над глазами очень яркие и неестественные дуги. Такие брови любят Деми Ловато, Меган Фокс, Юлия Волкова, Анастасия Волочкова, Виктория Боня, Кэти Прайс, Леди Гага...
А вот модели Наталье Кастеллар рисовать себе брови не требуется — они у нее супергустые от природы. В детстве из-за этой особенности внешности Наталья часто терпела издевки и насмешки сверстников. Сейчас она успешная модель и гордится своими бровями, из-за которых ее лицо все же выглядит немного грубовато.
Фото: Instagram
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Текст: Роман Страстный
Фото: starface, instagram, getty, eastnews, globallookpress
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