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«Ниточки», слишком густые, нарисованные и не только: звезды с самыми неудачными бровями

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Лили Коллинз

Фото: Getty
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Сейчас в тренде густые естественные брови. Правда, некоторые знаменитости слишком увлекаются и рисуют себе просто огромные брови, похожие на толстых гусениц. Некоторые в прошлом выщипывали их и теперь не слишком удачно маскируют недостатки с помощью декоративной косметики. Есть и звезды, у которых брови разной или странной формы, неухоженные или неподходящие по типу лица.

Лили Коллинз выглядит так, как будто постоянно чему-то удивляется, а все потому что левая бровь у нее приподнята вверх и закруглена, а правая — практически прямая. Иногда актриса корректирует форму борвей и приводит их «к общему знаменателю», но обычно выходит в свет с природной формой дуг и даже подчеркивает их различие с помощью декоративной косметики.

Памела Андерсон много лет выщипывала брови, так что теперь пытается имитировать их наличие, рисуя дуги над глазами карандашом. Выглядит такой макияж, прямо скажем, так себе.

Фото: Globallookpress / Gartner

Кристина Агилера, Светлана Лобода и некоторые другие известные блондинки слишком увлекаются осветлением бровей, которых у них в итоге почти не видно. Из-за такого обесцвечивания брови буквально теряются на лице и делают его нижнюю часть визуально массивнее, а глаза — менее выразительными.

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Кристина Агилера

Фото: Globallookpress / Dennis Van Tine
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Многие девушки предпочитают татуаж бровей или слишком много косметики, рисуя над глазами очень яркие и неестественные дуги. Такие брови любят Деми Ловато, Меган Фокс, Юлия Волкова, Анастасия Волочкова, Виктория Боня, Кэти Прайс, Леди Гага...

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Кэти Прайс

Фото: Globallookpress / Chris Joseph
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А вот модели Наталье Кастеллар рисовать себе брови не требуется — они у нее супергустые от природы. В детстве из-за этой особенности внешности Наталья часто терпела издевки и насмешки сверстников. Сейчас она успешная модель и гордится своими бровями, из-за которых ее лицо все же выглядит немного грубовато.

Фото: Instagram

Больше звезд с неудачными бровями — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: starface, instagram, getty, eastnews, globallookpress

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