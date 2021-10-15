Николай Басков: потерянный сын, мечты о семье и другие интересные факты о «золотом голосе» России
Как артист попал на большую сцену, почему не общается с единственным сыном, кого считает самым главным человеком в своей жизни? Об этих и других интересных фактах из жизни певца рассказываем в нашем материале.
Николай родился в подмосковной Балашихе в семье военного и преподавателя. Несколько лет он жил в ГДР, куда его отца отправили служить после окончания военной академии. Многие удивятся, но в жилах артиста течет не только русская, но и турецкая кровь (его прабабушка была турчанкой).
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Фото: @nikolaibaskov
Интересна и сама фамилия исполнителя. Его предки имели дворянское происхождение и носили фамилию Баскаковы. Сам Николай при рождении получил фамилию БаскОв (с ударением на второй слог). Именно под ней он и начинал свою певческую карьеру, а изменить ее предложила Галина Преображенская.
На юбилейном вечере памяти Сергея Лемешева она заявила: «Коленька, ну какой же ты БаскОв, ты БАсков!».
Сегодня Николай спокойно и без стеснения выходит на сцену и общается с публикой. Однако его дебют был не очень удачным. Однажды ученика второго класса Колю Баскова попросили рассказать стихотворение на школьном празднике, но он так испугался зрителей, что расплакался и убежал со сцены.
Басков был большим поклонником Монсеррат Кабалье и всегда мечтал с ней познакомиться. Долгожданная встреча произошла в 2000 году в Санкт-Петербурге. Тогда оперной диве для выступлений нужен был молодой тенор, а продюсер начинающего артиста отправил ей записи его сольных партий.
Монсеррат оценила талант Баскова и предложила ему сотрудничество. Он стал для нее не только учеником, но также другом и близким человеком, которого она называла своим «вокальным сыном».
Николай стал первым в России артистом, который исполнял как классические композиции, так и песни в стиле поп. Дебют знаменитости на большой сцене состоялся в 2002 году: на фестивале «Песня года» он представил публике свои музыкальные произведения «Шарманка» и «Силы небесные», которые стали хитами.
Гастроли и съемки в клипах артист успевал совмещать с учебой в аспирантуре Московской государственной консерватории имени Чайковского. Николай даже защитил диссертацию на тему «Специфика переходных нот для голосов. Пособие для композиторов». Сегодня исполнитель обучает вокалу студентов Московского государственного педагогического университета, в котором он занимает должность профессора.
Поклонников Николая всегда интересовало не только его творчество, но и личная жизнь. Многие помнят романы исполнителя с Оксаной Федоровой, Анастасией Волочковой, Викторией Лопыревой, на которой он несколько лет назад собирался жениться в свой день рождения. Но в самом начале карьеры артист состоял в браке со Светланой Шпигель, дочерью своего продюсера Бориса Шпигеля. В этом союзе у Баскова родился сын Бронислав, с которым он после расставания с супругой не общается.
По признанию артиста, Светлана и ее родственники препятствовали его встречам с ребенком. Вскоре Шпигель вышла замуж за другого мужчину, которого Бронислав теперь считает своим отцом. А вот Николай в 2018 году, увидев фото подросшего единственного наследника, даже не узнал его.
Зато он всегда был очень близок со своими родителями. Виктор Владимирович и Светлана Николаевна присутствовали практически на каждом концерте своего сына, который со сцены всегда благодарил их за поддержку и говорил, что своим успехом он обязан именно им.
К сожалению, несколько лет назад отец Николая ушел из жизни после продолжительной болезни. Потеря близкого человека стала настоящей трагедией для артиста.
«Он болел очень серьезно, сейчас я могу об этом рассказать. У папы был рак мозга, уходил он очень тяжело. На работе я старался держать лицо, быть позитивным, но мне было непросто. Потому что каждый месяц приходили какие-то анализы, папа медленно угасал. И были моменты, когда папа уже не узнавал нас с мамой. Конечно, эту боль я носил в себе, посторонних не посвящал в свою беду. Отец ушел, а эта боль со мной так и осталась... Возможно, поэтому я к 45 годам пока не успел создать семью», — поделился певец в недавнем интервью «Комсомольской правде».
После смерти отца главной опорой Николая стала его мама Елена Николаевна, которой он сегодня старается уделять как можно больше времени. В августе этого года артист появился с ней на фестивале «Новая волна». В беседе с журналистами он заявил: «Главный герой — это моя мама».
Николай не скрывает, что мечтает устроить свою личную жизнь и снова стать отцом. Однако пока он не встретил ту женщину, которую будет готов повести под венец. «Я мог бы последовать веяниям моды и в любой момент завести детей, родить, как говорят, для себя. Но я вырос в полноценной семье, и я очень хочу, чтобы мои дети росли в любви двух родителей. Это мое главное желание», — цитирует исполнителя «Комсомольская правда».
Фото: личный архив Николая Баскова, Екатерина Ширинкина/Passion.ru