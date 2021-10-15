Николай Басков: потерянный сын, мечты о семье и другие интересные факты о «золотом голосе» России

Как артист попал на большую сцену, почему не общается с единственным сыном, кого считает самым главным человеком в своей жизни? Об этих и других интересных фактах из жизни певца рассказываем в нашем материале.

Николай родился в подмосковной Балашихе в семье военного и преподавателя. Несколько лет он жил в ГДР, куда его отца отправили служить после окончания военной академии. Многие удивятся, но в жилах артиста течет не только русская, но и турецкая кровь (его прабабушка была турчанкой).