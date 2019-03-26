Нева, Эппл, Норт, Энджел, Муза и другие самые необычные имена детей знаменитостей

«То, что мы назовем сына Марком, было решено давно. Мне нравится, как звучит это имя, в нем есть твердость и определённость. Так звали и одного из прадедушек. А вот второе имя — через дефис — долго обсуждалось. Моя жизнь уже много лет связана с футболом, на церемонии открытия чемпионата в Москве я выходила на поле стадиона с мячом в руках и с ребенком под сердцем. Малыш родился в один день с Неймаром и Роналду, а мой любимый футболист — легендарный Лео Месси», — пояснила Виктория в интервью Sport24.ru.

Больше детей звезд с необычными именами — в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, getty

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