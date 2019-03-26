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Нева, Эппл, Норт, Энджел, Муза и другие самые необычные имена детей знаменитостей

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Наталья Водянова и Нева

Фото: Eastnews
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Российские знаменитости часто называют детей не самыми распространенными именами и особенно любят старинные русские. Зарубежные звезды проявляют еще больше смелости и называют сыновей и дочерей в честь фруктов, городов, частей света, киноперсонажей и даже воображаемых слуг. А некоторые и вовсе сами изобретают имена — такие, какие им нравятся и которые вряд ли будут у других детей.

Наталья Водянова назвала дочь Невой (с ударением на первый слог) в честь русской реки Невы. «Мы решили назвать ее в честь реки. Ну а какая еще река? Ока, что ли?», — цитирует супермодель издание Esquire. А вот голливудская звезда Гвинет Пэлтроу и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин назвали дочь Эппл (Яблоко). Сыну экс-супруги решили дать библейское имя — Мозес, или Моисей.

Фото: Instagram

Ким Кардашьян и Карье Уэст назвали старшую дочь назвали Норт (Север). Многие поклонники и критики пары смеялись над их выбором имени для малышки, имя и фамилия которой в сочетании звучит как Северо-Запад (North West). Младшую дочь супруги назвали Чикаго — в честь американского города на берегах озера Мичиган в штате Иллинойс. Сын Ким и Канье носит гордое имя Сэйнт (Святой).

Ким Кардашьян с сыном Сэйнтом, доерьми Норт и Чикаго

Фото: Instagram

Фронтмен группы «Руки Вверх!» и его супруга Регина Бурд растят дочь Нику, сыновей Мирона и Энджела (Ангел). А телеведущая Ольга Шелест назвала дочерей Айрис и Музой. В семье режиссера Валерии Гай Германики подрастают дочери Октавия и Северина, а у солиста группы Uma2rmaH Владимира Кристовского — Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Глафира Тарзанова решила назвать сыновей Гордеем, Ермолаем и Корнеем, а Мария Шукшина — Макаром, Фомой и Фокой. Александр Малинин гордится дочерью Устиньей и сыном Фролом, а Сергей Шнуров — дочкой Серафимой и сыном Аполлоном.

Сергей Жуков и Регина Бурд с дочерью Никой и сыновьями Энджелом и Мироном

Фото: Instagram

У Гвен Стефани и ее экс-супруга Гэвин Россдэйла трое сыновей. Первенца музыканты назвали Кингстоном — как столицу Ямайки. Среднего сына зовут Зума — в честь пляжа в Малибу, а имя для младшего Аполло придумал Гэвин. Еще более бурная фантазия у актера Джейсона Ли. Имя для сына он выбрал, услышав песню группы Grandaddy со словами «He’s Simple, He’s Dumb, He’s the Pilot» («Он простак, он дурак, он пилот»). Теперь мальчика зовут Пилотом Инспектором. Николаса Кейджа при выборе имени для сына вдохновил персонаж комиксов: Кал-Элом при рождении назвали Супермена.

Джейсон Ли с сыном Пилотом Инспектором

Фото: Getty

Сына Эшли Симпсон зовут Бронкс Маугли, потому что один из районов Нью-Йорка, где они обитают, — Бронкс — называют асфальтовыми джунглями. Дочь певицы Джаггер Сноу названа в честь любимой Эшли группы Rolling Stones и зимних видов спорта. Знаменитый музыкант Фрэнк Заппа решил дать сыну имя Ахмет, которое придумал для... своего воображаемого слуги. Сын «ангела» Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол получил имя в честь веерного попугая Анака, обитающего в Бразилии, откуда родом отец ребенка. Виктория Бекхэм назвала дочь Харпер Севен в честь любимой писательницы Харпер Ли и номера 7, под которым ее супруг Дэвид Бекхэм выступал в клубе «Манчестер Юнайтед». Виктория Лопырева, недавно впервые ставшая мамой, дала сыну двойное имя Марк-Лионель.

Фото: Instagram

«То, что мы назовем сына Марком, было решено давно. Мне нравится, как звучит это имя, в нем есть твердость и определённость. Так звали и одного из прадедушек. А вот второе имя — через дефис — долго обсуждалось. Моя жизнь уже много лет связана с футболом, на церемонии открытия чемпионата в Москве я выходила на поле стадиона с мячом в руках и с ребенком под сердцем. Малыш родился в один день с Неймаром и Роналду, а мой любимый футболист — легендарный Лео Месси», — пояснила Виктория в интервью Sport24.ru.

Больше детей звезд с необычными именами — в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, getty

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