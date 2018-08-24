Нестройная пара: Агилера, Джоли и другие звезды с неидеальными ногами

Сегодня в 00:00Нестройная пара: Агилера, Джоли и другие звезды с неидеальными ногамиКомментарииСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересного1 / 36Кристина АгилераArrows-leftArrows-rightReloadДалеко не все звезды, которые считаются самыми красивыми женщинами планеты и появляются на обложках глянцевых журналов, так уж идеальны. К примеру, у некоторых из них не слишком стройные или полные, или чрезмерно худые ноги, но они явно не комплексуют по этому поводу.Фото: eastnews, getty, globallookpressВидео: youtubeТегиАлиша КисАнджелина ДжолиКристина АгилераДжессика СимпсонХилари ДаффКейт БосуортКелли ОсборнКира НайтлиКэти ХолмсЛейтон МистерМарго РоббиРианнаСара Джессика ПаркерногиОливия УайлдПамела АндерсонЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...