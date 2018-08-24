Нестройная пара: Агилера, Джоли и другие звезды с неидеальными ногами

Далеко не все звезды, которые считаются самыми красивыми женщинами планеты и появляются на обложках глянцевых журналов, так уж идеальны. К примеру, у некоторых из них не слишком стройные или полные, или чрезмерно худые ноги, но они явно не комплексуют по этому поводу.