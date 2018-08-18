Непосредственная, женственная и трогательная: самые яркие роли Юлии Высоцкой

Популярной телеведущей, актрисе и супруге известного режиссера Андрея Кончаловского Юлии Высоцкой на днях исполнилось 45 лет. В честь юбилея одной из самых обаятельных и лучезарных блондинок предлагаем вспомнить ее самые яркие роли.