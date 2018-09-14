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Потрескавшийся маникюр, мозоли и не только: звезды с самыми неухоженными руками

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Меган Фокс

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Звезды, пусть даже очень успешные, талантливые и любимые миллионами поклонников, как и все люди, не идеальны. К примеру, многие известные женщины при ближайшем рассмотрении являются обладательницами таких рук, которые хочется чем-нибудь прикрыть или хотя бы привести в порядок.

У одной из самых соблазнительных актрис и мечта миллионов мужчин Меган Фокс, например слишком большие и оттопыренные большие пальцы, а ногти слишком маленькие и широкие. Меган пытается скрыть недостатки с помощью накладных ногтей, но с ними ее руки выглядят еще менее привлекательно.

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Джессика Лэнг уже не первый год снимается в очень популярном сериале «Американская история ужасов». Не хотим обижать актрису и умалять ее талант, но нам историю ужасов напоминают ее руки с узловатыми пальцами. Впрочем, сама Лэнг совсем не комплексует из-за этого недостатка и не прячет руки, когда позирует фотографам на дорожках.

Сара Джессика Паркер является обладательницей одних из самых непривлекательных рук в Голливуде — со вздутыми венами, в морщинах и далекой от идеала формой ногтей. Однако этот недостаток вовсе не помешал ей стать одной из самых успешных актрис.

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Многие звезды в погоне за красотой изнуряют себя многочасовыми тренировками и диетами, отчего их руки выглядят либо не женственно перекаченными, либо дистрофично худыми. Например, как у Мадонны и Анджелины Джоли.

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Мадонна

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Некоторые знаменитости, зарабатывающие миллионы и имеющие в своем распоряжении лучших бьюти-специалистов, демонстрируют неухоженные ногти и облупившийся лак.

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Кара Делевинь

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Больше фото звезд с самыми непривлекательными руками — в галерее.

Фото: getty, globallookpress, eastnews, instagram

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