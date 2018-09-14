Потрескавшийся маникюр, мозоли и не только: звезды с самыми неухоженными руками

У одной из самых соблазнительных актрис и мечта миллионов мужчин Меган Фокс, например слишком большие и оттопыренные большие пальцы, а ногти слишком маленькие и широкие. Меган пытается скрыть недостатки с помощью накладных ногтей, но с ними ее руки выглядят еще менее привлекательно.
Джессика Лэнг уже не первый год снимается в очень популярном сериале «Американская история ужасов». Не хотим обижать актрису и умалять ее талант, но нам историю ужасов напоминают ее руки с узловатыми пальцами. Впрочем, сама Лэнг совсем не комплексует из-за этого недостатка и не прячет руки, когда позирует фотографам на дорожках.
Сара Джессика Паркер является обладательницей одних из самых непривлекательных рук в Голливуде — со вздутыми венами, в морщинах и далекой от идеала формой ногтей. Однако этот недостаток вовсе не помешал ей стать одной из самых успешных актрис.
Многие звезды в погоне за красотой изнуряют себя многочасовыми тренировками и диетами, отчего их руки выглядят либо не женственно перекаченными, либо дистрофично худыми. Например, как у Мадонны и Анджелины Джоли.
Некоторые знаменитости, зарабатывающие миллионы и имеющие в своем распоряжении лучших бьюти-специалистов, демонстрируют неухоженные ногти и облупившийся лак.
Больше фото звезд с самыми непривлекательными руками — в галерее.
Фото: getty, globallookpress, eastnews, instagram