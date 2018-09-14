Потрескавшийся маникюр, мозоли и не только: звезды с самыми неухоженными руками

Джессика Лэнг уже не первый год снимается в очень популярном сериале «Американская история ужасов». Не хотим обижать актрису и умалять ее талант, но нам историю ужасов напоминают ее руки с узловатыми пальцами. Впрочем, сама Лэнг совсем не комплексует из-за этого недостатка и не прячет руки, когда позирует фотографам на дорожках.