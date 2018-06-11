Этот неловкий момент: случайные оголения Навки, Кудрявцевой и других звезд на сцене

Ленни Кравиц очень любит демонстрировать свою фигуру, что неудивительно — музыканту действительно есть, что показать. Правда, однажды артист продемонстрировал изумленной публике, пожалуй, слишком много. Во время выступления артиста в Стокгольме у Кравица прямо на сцене лопнули обтягивающие кожаные штаны, обнажив перед зрителями пенис звезды. Произошло это, когда он слишком резко сел на корточки с гитарой в руках. В общем, получилось более чем зрелищно... Певец все равно допел песню American Woman, после чего попытался пошутить: «Извините. Мои штаны лопнули. Ну что сказать... Cегодня День семьи, так что... Ну вы поняли».