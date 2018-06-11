Этот неловкий момент: случайные оголения Навки, Кудрявцевой и других звезд на сцене

Татьяна Навка
Татьяна Навка известна своими страстными выступлениями на льду. Одним из самых эффектных выходов олимпийской чемпионки стал совместный номер с Алексеем Воробьевым на шоу «Лед и пламень». Во время выступления Навка и Воробьев очень эмоционально поливали себя водой, после чего платье фигуристки стало абсолютно прозрачным. Это совершенно не помешало Татьяне продолжить танец, демонстрируя судьям и зрителям себя во всей красе.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева исполнила страстный танец с тремя красавами в шоу «Танцы со звездами». Телеведущая танцевала в очень откровенном красно-черном полупрозрачном платье. Грудь Леры рвалась наружу из тесного наряда с очень глубоким декольте, а во время особенно эффектных телодвижений Кудрявцева продемонстрировала отсутствие нижнего белья и... свою идеальную эпиляцию зоны бикини.
Ленни Кравиц
Ленни Кравиц очень любит демонстрировать свою фигуру, что неудивительно — музыканту действительно есть, что показать. Правда, однажды артист продемонстрировал изумленной публике, пожалуй, слишком много. Во время выступления артиста в Стокгольме у Кравица прямо на сцене лопнули обтягивающие кожаные штаны, обнажив перед зрителями пенис звезды. Произошло это, когда он слишком резко сел на корточки с гитарой в руках. В общем, получилось более чем зрелищно... Певец все равно допел песню American Woman, после чего попытался пошутить: «Извините. Мои штаны лопнули. Ну что сказать... Cегодня День семьи, так что... Ну вы поняли».
Джаннет Джексон
Джанет Джексон выступила вместе с Джастином Тимберлейком на одном из Суперкубков по футболу. Во время танца Тимберлейк сорвал с Джексон часть костюма, обнажив ее грудь, сосок которой прикрывала серебристая накладка в форме солнца. Позже Джастин уверял всех, что оголение произошло совершенно случайно и никто не планировал такой скандальный выход, но в это мало кто поверил. Более того, многие осудили артистов за неуместное поведение во время одного из самых рейтинговых спортивных соревнований.
Тони Брекстон
Тони Брэкстон всегда выбирает откровенные концертные костюмы. Во время одного из выступлений она слишком высоко подняла ногу, продемонстрировав лобок под прозрачными кружевными трусами. В другой раз пела в блестящем мини-платье, которое еле на ней держалось. Сначала спадала задняя часть, обнажая ягодицы, потом начались неполадки в зоне груди, в конце концов Брэкстон пришлось держать его на себе руками, а затем и вовсе снять прямо на сцене, прикрывшись пиджаком одного из танцоров.
Лянка Грыу
Лянка Грыу в шоу «Ледниковый период» так старалась одержать победу, что выпрыгивала из платья. В буквальном смысле. Во время одного из номеров партнер поднял актрису высоко над головой, а она парила в воздушном платье небесного цвета с полностью обнажившейся грудью. Надо отдать должное профессионализму Лянки — она даже на секунду не замешкалась, не вышла из роли и не пыталась спрятать бюст.
Джерри Холлиуэлл
Сейчас Джерри Холлиуэлл выбирает наряды поскромнее, а в лихие 90-е в составе поп-группы Spice Girls она была самой отвязной из всех участниц. К примеру, когда девушки одержали победу на церемонии Brit Awards в номинациях «Песня года» и «Видео года», рыжая «перчинка» поднялась на сцену в красном блестящем платье-бюстье и эмоционально благодарила всех, размахивая руками. Грудь Джерри отчаянно рвалась из глубокого декольте, а присутствовавшие в зале мужчины, наверняка, не слушали, что она говорит, и не могли оторваться от обнажившегося пышного бюста возбужденной победой Холлиуэлл.
Ники Минаж
Показала соски на сцене и Ники Минаж, когда на шоу Good Morning America скакала перед поклонниками в микро-топе. Правда, с тех пор наряды певицы стали гораздо более экстремальными. Так что этот конфуз теперь можно считать детской шалостью.
Надежда Мейхер-Грановская
На вечеринке журнала Playboy в 2009 году Надежда Мейхер устроила в составе группы «ВИА Гра» такое жаркое шоу, что мужинам было очень сложно держать себя в руках. Страстные танцы, очень откровенный наряд, запредельно глубокое декольте и выпавшая наружу грудь... Некоторые очевидцы утверждают, что в итоге пришлось вызывать пожарных.
Фото: пресс-служба, youtube, globallookpress