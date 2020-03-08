Нелепые мини, причудливые декольте и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Не хотим быть сторонниками эйджизма, но 46-летняя супермодель Хайди Клум уже порядком утомила своими игривыми не по возрасту нарядами, в которых пытается продемонстрировать себя во всей красе и оказаться в центре внимания. К примеру, вместо мини-платья с воланами на плечах и груди она могла бы подчеркнуть свои достоинства чем-то более элегантным и менее вычурным.

Эделин Окано