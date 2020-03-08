Нелепые мини, причудливые декольте и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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Фото: Globallookpress / AdMedia
Хайди Клум
Фото: Global Look Press / AdMedia
Не хотим быть сторонниками эйджизма, но 46-летняя супермодель Хайди Клум уже порядком утомила своими игривыми не по возрасту нарядами, в которых пытается продемонстрировать себя во всей красе и оказаться в центре внимания. К примеру, вместо мини-платья с воланами на плечах и груди она могла бы подчеркнуть свои достоинства чем-то более элегантным и менее вычурным.
Эделин Окано
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Эделин Окано появилась на светском мероприятии в коротком платье-халате, похожем на пеньюар.
Мэрилин Лима
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Мэрилин Лима надела настолько короткое платье, что выглядела так, как будто забыла дома низ от наряда. Правда, ноги у актрисы шикарные — признаем.
Транг Доан Во
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Транг Доан Во позировала фотографам в суперкоротком платье с декольте, похожем на наряд стриптизерши.
Келли Брук
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Келли Брук скрыла располневшую фигуру под блестящим коротким бесформенным платьем.
Карола Пармеджано
Фото: Global Look Press / www.imago-images.de
Грудь Каролы Пармеджано буквально рвалась наружу из платья цвета фуксии с глубоким декольте необычной формы.
Лайла Луиз
Лайла Луиз выгуляла странного кроя платье с не менее причудливым декольте, в котором напоминала залетевшую на красную дорожку синицу.
Джулс Орора
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Джулс Орора надела поверх кружевного бюстгальтера прозрачную кофту, которую завязала узлом на пупке...
Гризельда Мартинес
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Леопард, кожа, стразы... Гризельда Мартинес явно старалась быть похожей на женщину-вамп, покоряющую с первого взгляда и навсегда. Получилось так себе...
Джейд Юэн
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Не впечатлил нас и наряд Джейд Юэн с очень странным верхом, то ли подчеркивающим, то ли срывающим грудь. Больше модных провалов знаменитостей на прошедшей неделе — в нашей фотогалерее.
Фото: globdllookpress
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