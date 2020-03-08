passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Нелепые мини, причудливые декольте и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 17

Хайди Клуи

Фото: Globallookpress / AdMedia

На минувшей неделе некоторые знаменитости пытались продемонстрировать миру свои стройные и не очень ноги, эффектную зону декольте или и то, и другое сразу так, что выглядели они в итоге неудачно. Мы собрали самые несуразные образы звезд, которые точно не стоит повторять.

Хайди Клум

Фото: Global Look Press / AdMedia

Не хотим быть сторонниками эйджизма, но 46-летняя супермодель Хайди Клум уже порядком утомила своими игривыми не по возрасту нарядами, в которых пытается продемонстрировать себя во всей красе и оказаться в центре внимания. К примеру, вместо мини-платья с воланами на плечах и груди она могла бы подчеркнуть свои достоинства чем-то более элегантным и менее вычурным.

Эделин Окано

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Эделин Окано появилась на светском мероприятии в коротком платье-халате, похожем на пеньюар.

Мэрилин Лима

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Мэрилин Лима надела настолько короткое платье, что выглядела так, как будто забыла дома низ от наряда. Правда, ноги у актрисы шикарные — признаем.

Транг Доан Во

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Транг Доан Во позировала фотографам в суперкоротком платье с декольте, похожем на наряд стриптизерши.

Келли Брук

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Келли Брук скрыла располневшую фигуру под блестящим коротким бесформенным платьем.

Карола Пармеджано

Фото: Global Look Press / www.imago-images.de

Грудь Каролы Пармеджано буквально рвалась наружу из платья цвета фуксии с глубоким декольте необычной формы.

Лайла Луиз

Лайла Луиз выгуляла странного кроя платье с не менее причудливым декольте, в котором напоминала залетевшую на красную дорожку синицу.

Джулс Орора

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Джулс Орора надела поверх кружевного бюстгальтера прозрачную кофту, которую завязала узлом на пупке...

Гризельда Мартинес

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Леопард, кожа, стразы... Гризельда Мартинес явно старалась быть похожей на женщину-вамп, покоряющую с первого взгляда и навсегда. Получилось так себе...

Джейд Юэн

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Не впечатлил нас и наряд Джейд Юэн с очень странным верхом, то ли подчеркивающим, то ли срывающим грудь. Больше модных провалов знаменитостей на прошедшей неделе — в нашей фотогалерее.

Фото: globdllookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!