Неидеальные формы, чрезмерная худоба, отсутствие пупка и другие недостатки моделей Victoria's Secret

У одной из самых сексуальных моделей мира и ангела Victoria's Secret Каролины Курковой нет пупка. Для журналов и рекламных кампаний Каролине подрисовывают пупок в фотошопе, а на подиумах она совершенно свободно демонстрирует свой не совсем обычный живот в нижнем белье и бикини. Чешская модель заявила, что в детстве она перенесла операцию, причина которой, правда, неизвестна. Некоторые врачи утверждают, что операцию по удалению пупка могут сделать из-за пупочной грыжи.
Супруга фронтмена группы Maroon 5 Адама Левина Бехати Принслу публикует в Instagram свои «честные» фото в бикини и без макияжа, на которых выглядит, как вполне себе нормальная неидеальная женщина, но на идеального «ангела» Victoria's Secret не похожа.
Для шоу Victoria's Secret отбирают только очень худых моделей. Проблема в том, что в итоге девушки, участвующие в показах бренда, выглядят настолько худыми, что дизайнерам и фотографам приходится подрисовывать им соблазнительные формы, которых на самом деле нет. «Каждый раз, получая фотографии для обработки, я видела одни и те же указания: "Убрать соски, сделать грудь круглее, выше, сформировать ложбинку, сделать груди симметричными и довести до размера С"», — рассказала одна из сотрудниц Victoria's Secret.
Пуш-ап и фотошоп помогают моделям выглядеть очень соблазнительно. Но правда в том, что в жизни они выглядят очень худыми и пышными формами похвастаться не могут.
Миранда Керр, на подиуме и в журналах выглядящая как идеальная женщина, не скрывает свои недостатки и публикует в Instagram свои неидеальные фотографии.
Больше фотографий неидеальных моделей Victoria's Secret — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Видео: Анна Егорова / Passion.ru
Фото: getty, globallookpress, instagram