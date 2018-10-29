Неидеальные формы, чрезмерная худоба, отсутствие пупка и другие недостатки моделей Victoria's Secret

У одной из самых сексуальных моделей мира и ангела Victoria's Secret Каролины Курковой нет пупка. Для журналов и рекламных кампаний Каролине подрисовывают пупок в фотошопе, а на подиумах она совершенно свободно демонстрирует свой не совсем обычный живот в нижнем белье и бикини. Чешская модель заявила, что в детстве она перенесла операцию, причина которой, правда, неизвестна. Некоторые врачи утверждают, что операцию по удалению пупка могут сделать из-за пупочной грыжи.

Супруга фронтмена группы Maroon 5 Адама Левина Бехати Принслу публикует в Instagram свои «честные» фото в бикини и без макияжа, на которых выглядит, как вполне себе нормальная неидеальная женщина, но на идеального «ангела» Victoria's Secret не похожа.