logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Неидеальные формы, чрезмерная худоба, отсутствие пупка и другие недостатки моделей Victoria's Secret

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 33

Каролина Куркова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Для миллионов людей по всему миру модели Victoria's Secret, которых традиционно называют «ангелами», являются идеалом женской красоты. Вот только без фотошопа эти девушки не так уж шикарны. У них есть и целлюлит, и недостатки фигуры, у многих очень маленькая грудь, а у красотки Каролины Курковой нет пупка. За несколько дней до очередного ежегодного показа Victoria's Secret мы вспомнили недостатки «ангелов», которые прекрасны, но не идеальны.

У одной из самых сексуальных моделей мира и ангела Victoria's Secret Каролины Курковой нет пупка. Для журналов и рекламных кампаний Каролине подрисовывают пупок в фотошопе, а на подиумах она совершенно свободно демонстрирует свой не совсем обычный живот в нижнем белье и бикини. Чешская модель заявила, что в детстве она перенесла операцию, причина которой, правда, неизвестна. Некоторые врачи утверждают, что операцию по удалению пупка могут сделать из-за пупочной грыжи.

Супруга фронтмена группы Maroon 5 Адама Левина Бехати Принслу публикует в Instagram свои «честные» фото в бикини и без макияжа, на которых выглядит, как вполне себе нормальная неидеальная женщина, но на идеального «ангела» Victoria's Secret не похожа.

Для шоу Victoria's Secret отбирают только очень худых моделей. Проблема в том, что в итоге девушки, участвующие в показах бренда, выглядят настолько худыми, что дизайнерам и фотографам приходится подрисовывать им соблазнительные формы, которых на самом деле нет. «Каждый раз, получая фотографии для обработки, я видела одни и те же указания: "Убрать соски, сделать грудь круглее, выше, сформировать ложбинку, сделать груди симметричными и довести до размера С"», — рассказала одна из сотрудниц Victoria's Secret.

Пуш-ап и фотошоп помогают моделям выглядеть очень соблазнительно. Но правда в том, что в жизни они выглядят очень худыми и пышными формами похвастаться не могут.

Миранда Керр, на подиуме и в журналах выглядящая как идеальная женщина, не скрывает свои недостатки и публикует в Instagram свои неидеальные фотографии.

Больше фотографий неидеальных моделей Victoria's Secret — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Видео: Анна Егорова / Passion.ru

Фото: getty, globallookpress, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз