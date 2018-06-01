Неидеальная пара: Боня, Агилера и другие звезды с асимметричным бюстом

Многие звезды обращаются к хирургам, чтобы усовершенствовать свое тело. Правда, результат не всегда оказывается удачным. Мы выбрали знаменитостей, которые после увеличения бюста стали обладательницами асимметричных грудей. Впрочем, самих девушек этот недостаток явно не смущает, так что они с удовольствием демонстрируют себя во всей красе в бикини и платьях с глубоким декольте.