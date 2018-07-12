Фото: globallookpress, eastnews, instagram, getty
Неголливудские улыбки: звезды с самыми неидеальными зубами
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Далеко не все мировые звезды могут похвастаться красивыми улыбками. Однако это не помешало им добиться успеха и признания поклонников. И хотя им далеко до голливудской улыбки, для которой нужны идеальные ровные белоснежные зубы, они вовсе не стесняются позировать фотографам!
Популярное
Выбор редакции
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп