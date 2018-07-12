Неголливудские улыбки: звезды с самыми неидеальными зубами

Далеко не все мировые звезды могут похвастаться красивыми улыбками. Однако это не помешало им добиться успеха и признания поклонников. И хотя им далеко до голливудской улыбки, для которой нужны идеальные ровные белоснежные зубы, они вовсе не стесняются позировать фотографам!