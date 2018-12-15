«Недокимоно» с поясом в стразах, платье-«сахарная вата» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина обычно одевается либо очень откровенно, либо очень странно. На этот раз певица не стала ослеплять нас своим шикарным бюстом в откровенном декольте, а нарядилась в странное платье-пиджак, похожее на кимоно, и перевязала его поясом с баской в стразах. Завершали образ колготки с ромбовидным рисунком.
Дженнифер Лопес и Ванесса Хадженс
Дженнифер Лопес и Ванесса Хадженс перестарались при выборе «сладких» девичьих платьев. Когда мы увидели эту приторную парочку, у нас буквально рот свело от сладости. Дженнифер была похожа на огромный ком сахарной ваты, а Ванесса — на жирную масляную розочку на торте.
Кендалл Дженнер
Нам давно надоели «голые» платья Кендалл Дженнер, которая во время светских выходов любит демонстрировать себя во всей красе. В этот раз модель еще и показала белые трусы и подплечники, которые смотрелись нелепо под прозрачной тканью.
Карен Элсон
Бежево-желтоватые трусы с резинкой на Карен Элсон, тоже вышедшей на красную в прозрачном платье, нас также не впечатлили.
Рита Ора
Рита Ора продолжает модные эксперименты в поисках своего стиля. Певица надела прозрачные гольфы с шортами до колен — смотрелось так себе.
Джессика Ванесса
Пиджак с рукавами фонариками, черный лифчик и велосипедки... Джессика Ванесса, снимите это немедленно!
Молли Годдард
Молли Годдард — успешный британский дизайнер. Главными в ее нарядах являют тюль, оборки и рюши, на которые она не жалеет ткани. На вручение модных наград Молли пришла в собственном дизайнерском творении... и оно ее не красило.
Палома Фейт
Палома Фейт в своем фееричном розовом платье из шелка и тюля была похожа на маленькую девочку, родители которой перестарались, наряжая дочь на детский утренник. Не хватало только пластиковой блестящей короны на голове.
Тана Монго
Мини-шорты из латекса, бюстье с крючками на груди, широкий блестящий пояс и черные ботфорты — Тана Монго решила выйти в свет в образе девушки с пониженной социальной ответственностью.
Текст: Роман Страстный
Фото: пресс-служба, globallookpress