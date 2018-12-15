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«Недокимоно» с поясом в стразах, платье-«сахарная вата» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Серябкина

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Кто совершил преступление против моды, элегантности и хорошего вкуса? Кому не помешает стилист? Кого нам хотелось переодеть немедленно? Нелепые платья, трусы напоказ, гольфы с шортами, латекс и ботфорты — все это и не только в нашей еженедельной подборки модных провалов знаменитостей.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина обычно одевается либо очень откровенно, либо очень странно. На этот раз певица не стала ослеплять нас своим шикарным бюстом в откровенном декольте, а нарядилась в странное платье-пиджак, похожее на кимоно, и перевязала его поясом с баской в стразах. Завершали образ колготки с ромбовидным рисунком.

Дженнифер Лопес и Ванесса Хадженс

Дженнифер Лопес и Ванесса Хадженс перестарались при выборе «сладких» девичьих платьев. Когда мы увидели эту приторную парочку, у нас буквально рот свело от сладости. Дженнифер была похожа на огромный ком сахарной ваты, а Ванесса — на жирную масляную розочку на торте.

Кендалл Дженнер

Нам давно надоели «голые» платья Кендалл Дженнер, которая во время светских выходов любит демонстрировать себя во всей красе. В этот раз модель еще и показала белые трусы и подплечники, которые смотрелись нелепо под прозрачной тканью.

Карен Элсон

Бежево-желтоватые трусы с резинкой на Карен Элсон, тоже вышедшей на красную в прозрачном платье, нас также не впечатлили.

Рита Ора

Рита Ора продолжает модные эксперименты в поисках своего стиля. Певица надела прозрачные гольфы с шортами до колен — смотрелось так себе.

Джессика Ванесса

Пиджак с рукавами фонариками, черный лифчик и велосипедки... Джессика Ванесса, снимите это немедленно!

Молли Годдард

Молли Годдард — успешный британский дизайнер. Главными в ее нарядах являют тюль, оборки и рюши, на которые она не жалеет ткани. На вручение модных наград Молли пришла в собственном дизайнерском творении... и оно ее не красило.

Палома Фейт

Палома Фейт в своем фееричном розовом платье из шелка и тюля была похожа на маленькую девочку, родители которой перестарались, наряжая дочь на детский утренник. Не хватало только пластиковой блестящей короны на голове.

Тана Монго

Мини-шорты из латекса, бюстье с крючками на груди, широкий блестящий пояс и черные ботфорты — Тана Монго решила выйти в свет в образе девушки с пониженной социальной ответственностью.

Текст: Роман Страстный

Фото: пресс-служба, globallookpress

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