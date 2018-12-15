«Недокимоно» с поясом в стразах, платье-«сахарная вата» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Ольга Серябкина обычно одевается либо очень откровенно, либо очень странно. На этот раз певица не стала ослеплять нас своим шикарным бюстом в откровенном декольте, а нарядилась в странное платье-пиджак, похожее на кимоно, и перевязала его поясом с баской в стразах. Завершали образ колготки с ромбовидным рисунком.

Дженнифер Лопес и Ванесса Хадженс