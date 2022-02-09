Не только Арнтгольц и Михалковы: яркие и талантливые сестры российского шоу-бизнеса

Девочек назвали в честь сестер Лариных из романа Пушкина «Евгений Онегин». Девочки росли не разлей вода, пошли в одну профессию и даже снимались вместе. Первые заметные роли они получили в молодежном сериале «Простые истины».

Самые известные фильмы с участием Татьяны: «И все-таки я люблю», «Ласточкино гнездо», «Под ливнем пуль». А Ольга сыграла в фильмах «Офицерские жены», «Самара», «Выхожу тебя искать» и других.

Анна и Надежда Михалковы

Анна и Надежда родились в кинематографической семье. Их отец Никита Михалков и дядя Андрей Кончаловский — известные режиссеры, мама Татьяна Михалкова — знаменитая в прошлом манекенщица.