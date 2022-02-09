Не только Арнтгольц и Михалковы: яркие и талантливые сестры российского шоу-бизнеса
Татьяна и Ольга Арнтгольц
Будущие актрисы родились 18 марта 1982 года в Калининграде, в семье актеров Калининградского драмтеатра Альберта Арнтгольца и Валентины Галич.
www.instagram.com/tarntgoltsofficial
www.instagram.com/tarntgoltsofficial
Девочек назвали в честь сестер Лариных из романа Пушкина «Евгений Онегин». Девочки росли не разлей вода, пошли в одну профессию и даже снимались вместе. Первые заметные роли они получили в молодежном сериале «Простые истины».
Самые известные фильмы с участием Татьяны: «И все-таки я люблю», «Ласточкино гнездо», «Под ливнем пуль». А Ольга сыграла в фильмах «Офицерские жены», «Самара», «Выхожу тебя искать» и других.
Анна и Надежда Михалковы
Анна и Надежда родились в кинематографической семье. Их отец Никита Михалков и дядя Андрей Кончаловский — известные режиссеры, мама Татьяна Михалкова — знаменитая в прошлом манекенщица.
Фото: www.instagram.com/anikiti4na
У сестер не было другого пути, кроме как тоже пойти в кино. Сниматься они начали с раннего детства. Взросление старшей дочери Никита Михалков запечатлел в фильме «Анна от 6 до 18», А маленькая Надя блистала в его знаменитой оскароносной картине «Утомленное солнце».
Сейчас обе сестры Михалковы — счастливые матери и известные актрисы. А недавно Надежда дебютировала и как режиссер, представив публике свой первый сериал «Номинация».
Екатерина Стриженова и Виктория Андреянова
Их отцом был журналист и писатель Владимир Токмань. Он скончался, когда Вике было 12 лет, а Кате — 8. Дочерей мать воспитывала одна.
Екатерина Стриженова стала известной актрисой и телеведущей, а Виктория Андреянова — дизайнером. Младшая сестра часто играет роль модели у старшей.
Александра и Дарья Урсуляк
У Александры и Дарьи один отец — режиссер Сергей Урсуляк («Долгое прощание», «Ликвидация», «Тихий Дон»), но матери разные.
www.instagram.com/sashaursula
Кадр фильма
Старшая из сестре родилась в браке отца с актрисой Галиной Надирли, а младшая — в браке отца с актрисой Ликой Нифонтовой.
Александра и Дарья Урсуляк успешные и известные актрисы. Александра сыграла в фильмах «Время первых», «Долгое прощание», «Сашка, любовь моя», «Шифр» (всего 57 работ в кино), а Дарья — в «Мосгаз. Формула мести», «Солдатик», «Дылды», «Подольские курсанты и других (всего 24 фильма).
Марианна и Анастасия Вертинские
Сестры Вертинские родились в семье актера, поэта и певца Александра Вертинского и его второй жены, актрисы Лидии Циргвавы.
Viktor Chernov/ Global Look press
Gennadii Usoev/ Global Look press
Марианна родилась, когда семья жила в Шанхае, а Анастасия — уже в Москве, в гостинице «Метрополь», где Вертинские провели три года, прежде чем получили квартиру на улице Горького.
Старшая из сестер Вертинских снялась в 29 фильмах («Мне двадцать лет», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Семь невест ефрейтора Збруева» и других). Она трижды была замужем, есть две дочери: Александра Вертинская, ставшая художником и телеведущей, и Дарья Хмельницкая, дизайнер.
Анастасия Вертинская прославилась после выхода на экраны фильма «Алые паруса», где она сыграла Ассоль. Также в ее фильмографии такие картины, как «Гамлет», «Безымянная звезда», «Двенадцатая ночь» и другие. Актриса была замужем за Никитой Михалковым (родила сына Степана) и за Александром Градским.
Нюша (Анна) и Мария Шурочкины
Отец Нюши и ее младшей сестры Марии — известный музыкант и продюсер Владимир Шурочкин.
Фото: www.instagram.com/mashuniashura
Анна родилась в браке отца с первой женой Ириной, а матерью Марии является мастер спорта по спортивной гимнастике Оксана Шурочкина. Кстати, Оксана является со-продюсером своей падчерицы Нюши.
Нюша, как известно, стала популярной певицей. А Мария достигал огромных высот в спорте. Она двукратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и 11-кратная чемпионка мира.
Наталия и Светлана Антоновы
Отец будущих актрис был военным, а мама — преподавала русский язык и литературу.
Фото: www.instagram.com/sveta_ant
Светлана пошла учиться на актрису вслед за старшей сестрой, хотя изначально планировала быть, как и мама, педагогом. Сестры Антоновы много снимаются и играют в театре.
Наталия известна ролями в фильмах «Метод Фрейда», «Дыши со мной», «Возмездие» и другими, а Светлана — в фильмах «Охота на пиранью», «Морской патруль» «Нелюбимый».
Ксения и Полина Кутеповы
Ксения и Полина родились в Москве. Сестры с детства хотели быть актрисами и вместе готовились к артистическому будущему — занимались в театральной студии и киношколе.
Ксения Кутепова снялась в 52 фильмах («Прогулка», «Василий и Василиса», «Убойная сила» и других), играет в Московском театре «Мастерская П. Фоменко». Фильмография Полины состоит из 67 работ («Пелагия и белый бульдог», «Орел и решка», «Мелкий бес»), служит в том же театре, что и сестра.
Анна и Татьяна Казючиц
Сестры родились в Норильске в семье актера Юрия Николаевич Казючица (умер молодым) и терапевта Надежды Казючиц.
Фото: www.instagram.com/tatyana_kazyuchits
Сестры стали актрисами, Татьяна еще и поет. Анна Казючиц с декабря 2020 года работает ведущей популярного шоу «ДНК» на НТВ, куда пришла на место погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового.
Анна и Катерина Ковальчук
Анна старше Катерины на 16 лет. У актрис один отец-военный, но разные матери. Младшая из них не была знакома с родителем до 17 лет.
www.instagram.com/annakovalchuk313
www.instagram.com/katerinakovalchyk
Анна Ковальчук планировала стать ученым-кибернетиком, но передумала и пошла учиться на актрису. Звездные роли Анны — Маргарита в «Мастере и Маргарите», Софья Колчак в «Адмирале» и, конечно, Мария Швецова в «Тайнах следствия».
Катерина Ковальчук переехала в Санкт-Петербург из Сыктывкара и поступила учиться в институт гуманитарного образования на курс Ивана Краско. Она сыграла в 17 фильмах, но в последнее время ее имя чаще упоминается в связи с романом с Гариком Харламовым.
Фото и видео: Gennadii Usoev, Viktor Chernov / Global Look press, Instagram, кадры фильмов