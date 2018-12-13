Не лопоухие, а с изюминкой: Андреева, Хадсон, Ходченкова и другие звезды с выразительными ушами

Популярность Паулины Андреевой растет день ото дня. Актриса играет в МХТ имени Чехова, снимается в популярных фильмах и сериалах, встречается с известным режиссером Федором Бондарчуком, появляется на обложках глянцевых журналов и блистает на красных ковровых дорожках. Конечно, внешность Паулины обсуждают поклонники и критики: одни считают ее красавицей, другие не видят в ней ничего особенного, а третьи и вовсе заявляют, что она совсем непривлекательная, и смеются в том числе над ее ушами. Сама Андреева к критике своей внешности относится спокойно.

«У меня нет личного «Инстаграма», и я не веду «Фейсбук». Я не испытываю потребности демонстрировать себя, меня в этом отношении можно назвать крайне закрытым человеком. Здесь я ретроград – считаю, что двери в твой дом, в личное пространство должны быть закрыты. А если говорить о социальных сетях как о бизнес-платформе, то я, возможно, еще для этого не созрела (улыбается). Я, честно говоря, в последнее время выработала иммунитет и к тому, что обо мне пишут. Не люблю углубляться в мир комментариев, мнений, статей – это мир вымышленный, довольно злой, агрессивный, мир, где может высказаться любой желающий». — заявила актриса в интервью журналу SNC.

Голливудская звезда Кейт Хадсон — тоже девушка с выразительными ушами. Лопоухость никогда не мешала Кейт заводить новые романы, покорять поклонников и получать роли в кино. В прошлом году актрисе пришлось побриться налысо ради съемок в дебютном полнометражном фильме певицы Sia.