logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Не лопоухие, а с изюминкой: Андреева, Хадсон, Ходченкова и другие звезды с выразительными ушами

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 62

Паулина Андреева

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Многие девушки комплексуют, если считают свои уши слишком большими и оттопыренными. Мы выбрали успешных и любимых многочисленными поклонниками знаменитостей, которые не стесняются своей лопоухости и не считают эту особенность своей внешности недостатком, который надо скрывать от окружающих.

Популярность Паулины Андреевой растет день ото дня. Актриса играет в МХТ имени Чехова, снимается в популярных фильмах и сериалах, встречается с известным режиссером Федором Бондарчуком, появляется на обложках глянцевых журналов и блистает на красных ковровых дорожках. Конечно, внешность Паулины обсуждают поклонники и критики: одни считают ее красавицей, другие не видят в ней ничего особенного, а третьи и вовсе заявляют, что она совсем непривлекательная, и смеются в том числе над ее ушами. Сама Андреева к критике своей внешности относится спокойно.

«У меня нет личного «Инстаграма», и я не веду «Фейсбук». Я не испытываю потребности демонстрировать себя, меня в этом отношении можно назвать крайне закрытым человеком. Здесь я ретроград – считаю, что двери в твой дом, в личное пространство должны быть закрыты. А если говорить о социальных сетях как о бизнес-платформе, то я, возможно, еще для этого не созрела (улыбается). Я, честно говоря, в последнее время выработала иммунитет и к тому, что обо мне пишут. Не люблю углубляться в мир комментариев, мнений, статей – это мир вымышленный, довольно злой, агрессивный, мир, где может высказаться любой желающий». — заявила актриса в интервью журналу SNC.

Голливудская звезда Кейт Хадсон — тоже девушка с выразительными ушами. Лопоухость никогда не мешала Кейт заводить новые романы, покорять поклонников и получать роли в кино. В прошлом году актрисе пришлось побриться налысо ради съемок в дебютном полнометражном фильме певицы Sia.

Впервые в новом образом, с задорно торчащими ушами, Кейт появилась на премьере фильма «Маршалл» в Нью-Йорке. Раньше Хадсон старалась выходить в свет с распущенными волосами. Судя по всему, новая стрижка помогла ей окончательно перестать комплексовать из-за внешности.

Больше фотографий звезд с выразительными ушами смотрите в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: starface, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
35-летний Прохор Шаляпин и 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская решили пожениться
Изменившийся муж Юлии Ковальчук стал похож на Стивена Сигала
«Как всегда шикарная»: поклонники Наташи Королевой обсуждают новое видео с Аллой Пугачевой
«Череда любовниц» и горькие слезы: скандальный футболист Павел Мамаев изменил жене с Викторией Боней?