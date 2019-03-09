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Не дадут спуску: 5 фильмов о сильных женщинах

Мы не хуже мужчин можем идти к цели напролом и сражаться за то, что нам дорого. Но иногда сила в том, чтобы смолчать и дождаться удачного момента, быть хорошим политиком и хитрить, самой сделать предложение или использовать свой талант как оружие мести. Вместе с онлайн-кинотеатром Okko мы подобрали для вас кино о женщинах совершенно разных, но одинаково сильных и умеющих добиваться своего.

«Молодая Виктория»

Режиссер Жан-Марк Валле, в ролях: Эмили Блант, Руперт Френд, Пол Беттани, Миранда Ричардсон

Королева Виктория правила 63 года. Ее именем была названа целая эпоха, а брак с принцем Альбертом стал примером супружеской преданности для нескольких поколений британцев. История восхождения на престол юной королевы и ее знакомства с будущим мужем получила «Оскар» за лучшие костюмы, а Эмили Блант номинировалась на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

«Предложение»

Режиссер Энн Флетчер, в ролях: Сандра Буллок, Райан Рейнольдс, Мэри Стинберген, Бетти Уайт

Маргарет Тейт занимает руководящий пост в издательстве и занята исключительно карьерой. Однажды Маргарет выясняет, что ее виза просрочена и ей грозит депортация. Чтобы остаться в США, ей нужно срочно выйти замуж. Сказано – сделано: Маргарет недолго думая делает предложение своему ассистенту Эндрю. Окружающие должны быть убеждены, что пара женится по любви, так что Маргарет и Эндрю летят на Аляску знакомиться с семьей жениха.

«Месть от кутюр»

Режиссер Джослин Мурхаус, в ролях: Кейт Уинслет, Джуди Дэвис, Лиам Хемсворт, Хьюго Уивинг

Австралия, 1950-е годы. После многих лет, проведенных в Европе, талантливая портниха Тилли возвращается в родной городок. Здесь ее встречают неприветливо: когда-то Тилли подозревали в убийстве, и многие верят в ее виновность до сих пор. Но Тилли давно уже не маленькая девочка и способна противостоять нападкам, а ее талант стилиста и портнихи станет мощным оружием против самых непримиримых противников.

«Вдовы»

Режиссер Стив МакКуин, в ролях: Виола Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебики, Синтиа Эриво, Колин Фаррелл, Лиам Нисон

Жены грабителей, погибших при неудачном налете, решаются пойти по стопам покойных мужей и совершить преступление, чтобы расплатиться с долгами. Криминальная драма от режиссера «12 лет рабства» – один из самых ожидаемых и сильных фильмов прошлого года, смотрится на одном дыхании и оставляет глубокое впечатление.

«Солдат Джейн»

Режиссер Ридли Скотт, в ролях: Деми Мур, Вигго Мортенсен, Энн Бэнкрофт, Джейсон Бех

Лейтенант Джордан О’Нил – первая женщина, отобранная для прохождения программы подготовки элитного спецподразделения ВМС. Практически все вокруг уверены, что она не выдержит экстремальных условий подготовки, более того – ни у кого нет желания поддерживать ее. Потрясающая история о силе характера, борьбе с предубеждениями и противостоянии интригам политиков. Новинка онлайн. Full-HD-версия стоит 399 рублей, версия в SD-качестве 299 рублей. Покупка навсегда: приобретаете один раз и смотрите сколько угодно!

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Текст: Okko

Фото: Okko, Kinopoisk

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