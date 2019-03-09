Не дадут спуску: 5 фильмов о сильных женщинах

«Молодая Виктория»
Режиссер Жан-Марк Валле, в ролях: Эмили Блант, Руперт Френд, Пол Беттани, Миранда Ричардсон
Королева Виктория правила 63 года. Ее именем была названа целая эпоха, а брак с принцем Альбертом стал примером супружеской преданности для нескольких поколений британцев. История восхождения на престол юной королевы и ее знакомства с будущим мужем получила «Оскар» за лучшие костюмы, а Эмили Блант номинировалась на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
«Предложение»
Режиссер Энн Флетчер, в ролях: Сандра Буллок, Райан Рейнольдс, Мэри Стинберген, Бетти Уайт
Маргарет Тейт занимает руководящий пост в издательстве и занята исключительно карьерой. Однажды Маргарет выясняет, что ее виза просрочена и ей грозит депортация. Чтобы остаться в США, ей нужно срочно выйти замуж. Сказано – сделано: Маргарет недолго думая делает предложение своему ассистенту Эндрю. Окружающие должны быть убеждены, что пара женится по любви, так что Маргарет и Эндрю летят на Аляску знакомиться с семьей жениха.
«Месть от кутюр»
Режиссер Джослин Мурхаус, в ролях: Кейт Уинслет, Джуди Дэвис, Лиам Хемсворт, Хьюго Уивинг
Австралия, 1950-е годы. После многих лет, проведенных в Европе, талантливая портниха Тилли возвращается в родной городок. Здесь ее встречают неприветливо: когда-то Тилли подозревали в убийстве, и многие верят в ее виновность до сих пор. Но Тилли давно уже не маленькая девочка и способна противостоять нападкам, а ее талант стилиста и портнихи станет мощным оружием против самых непримиримых противников.
«Вдовы»
Режиссер Стив МакКуин, в ролях: Виола Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебики, Синтиа Эриво, Колин Фаррелл, Лиам Нисон
Жены грабителей, погибших при неудачном налете, решаются пойти по стопам покойных мужей и совершить преступление, чтобы расплатиться с долгами. Криминальная драма от режиссера «12 лет рабства» – один из самых ожидаемых и сильных фильмов прошлого года, смотрится на одном дыхании и оставляет глубокое впечатление.
«Солдат Джейн»
Режиссер Ридли Скотт, в ролях: Деми Мур, Вигго Мортенсен, Энн Бэнкрофт, Джейсон Бех
Лейтенант Джордан О’Нил – первая женщина, отобранная для прохождения программы подготовки элитного спецподразделения ВМС. Практически все вокруг уверены, что она не выдержит экстремальных условий подготовки, более того – ни у кого нет желания поддерживать ее. Потрясающая история о силе характера, борьбе с предубеждениями и противостоянии интригам политиков. Новинка онлайн. Full-HD-версия стоит 399 рублей, версия в SD-качестве 299 рублей. Покупка навсегда: приобретаете один раз и смотрите сколько угодно!
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Текст: Okko
Фото: Okko, Kinopoisk
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