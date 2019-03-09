Не дадут спуску: 5 фильмов о сильных женщинах

Лейтенант Джордан О’Нил – первая женщина, отобранная для прохождения программы подготовки элитного спецподразделения ВМС. Практически все вокруг уверены, что она не выдержит экстремальных условий подготовки, более того – ни у кого нет желания поддерживать ее. Потрясающая история о силе характера, борьбе с предубеждениями и противостоянии интригам политиков. Новинка онлайн. Full-HD-версия стоит 399 рублей, версия в SD-качестве 299 рублей. Покупка навсегда: приобретаете один раз и смотрите сколько угодно!

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Фото: Okko, Kinopoisk

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