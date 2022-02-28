Наталья Водянова: обвешивала покупателей на рынке, родила пятерых детей — интересные факты о модели
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Наталья Водянова родилась в простой многодетной семье. Когда она была ребенком, родители развелись. Мать одна тянула трех дочерей, причем средняя Оксана требовала особого внимания, так как родилась инвалидом.
Семья жила настолько бедно, что Наташе пришлось бросить школу, чтобы пойти работать и помогать матери финансово. В 14 лет она стала работать на рынке, где торговала фруктами и мороженым. «Да, я обвешивала покупателей. Тем самым пыталась заработать себе лишнюю копейку, — признавалась позже звезда, отмечая, что не стесняется своей бедности в прошлом. — Зато я могла наесться мороженым вдоволь».
Фото: www.instagram.com/natasupernova
В 16 лет жизнь Водяновой круто и навсегда изменилась. Девушку с необычной внешностью, нестандартной по канонам красоты, заметили на рынке и пригласили в модельное агентство Нижнего Новгорода. А после ее заприметил менеджер иностранного агентства, и Наталья подписала свой первый контракт, отправившись сразу в Париж.
В эти годы ей было нелегко: по сути еще ребенок, она оказалась далеко от дома, от семьи и без знания иностранных языков. Объясняться с окружающими приходилось жестами. Девушка получала стипендию 100 долларов, которых едва хватало на проживание. Но она выдержала все трудности.
О карьере модели Водянова не мечтала. Единственной ее целью было заработать деньги, чтобы помочь семье. Вскоре ее заметил Жан-Поль Готье, и карьера россиянки стремительно полетела вверх. В течение короткого времени она подписала контракты с ведущими мировыми модельерами.
Фото: East News
Gucci, Chanel, Alexander McQueen, Christian Dior, Calvin Klein, Donna Karan, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Chloe, Valentino, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Miu Miu, Hermès, Kenzo, Yves Saint Laurent — далеко не полный список Домов моды, чьи модели Водянова демонстрировала на подиуме.
В 2003-м Наталья попала в список самых богатых людей Великобритании с годовым доходом в 3,6 млн фунтов стерлингов. В 2015 году Водянова попала в первую пятерку самых дорогих моделей мира по версии издания Forbes. Она заработала 7 млн долларов, что в два раза больше, чем ее заработок годом ранее.
Наталья Водянова мать пятерых детей. Старшего Лукаса она родила в 19 лет от первого мужа Джастина Портмана. Затем в браке появились еще двое детей Нева и Виктор. Появление детей, да еще и на взлете карьеры не сказалось на востребованности модели.
После рождения сына Виктора Наталья сама стала сбавлять обороты в работе модели, чтобы больше времени уделять семье и благотворительной деятельности.
Фото: East News
Уже 11 лет Водянова счастлива с миллиардером Антуаном Арно, сыном владельца группы компаний LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton и одного из самых богатых людей мира Бернара Арно.
У пары есть двое сыновей Максим и Роман. Водянова вышла замуж за Арно в 2020 году. Церемония проходила в мэрии Парижа при небольшом количестве гостей. Влюбленные планировали устроить пышный праздник с сотнями приглашенных, но их планы спутала пандемия коронавируса.
Дети Натальи по-русски говорят с акцентом. «У нас вообще странный дом: Антуан с детьми говорит по-французски, я по-русски, а между собой они болтают по-английски и по-французски. Но наш с мужем язык любви — английский», — рассказывала многодетная мать.
www.instagram.com/natasupernova
www.instagram.com/natasupernova
В 2004 году Наталья Водянова основала фонд «Обнаженные сердца» для строительства детских площадок. Фонд также реализует проекты поддержки детей с особенностями развития. В 2011 году фонд стал работать с программой «Каждый ребенок достоин семьи», которая стремится сделать так, чтобы родители не отказывались от детей с особенностями развития.
Наталья Водянова снялась в нескольких видео и в трех художественных фильмах: «Агент Стрекоза» Романа Копполы, «Битва Титанов» и «Влюбленные», где ее партнером стал Джонатан Риз Майерс.
Наталья откровенно признается, что женское тело ей нравится гораздо больше мужского. «Это мое личное мнение. Я, например, впадаю в ступор от красивой груди», — не стесняясь заявляет она.
Водяновой режет слух, когда ее называют Наташей — отвыкла. Она большую часть жизни живет в Европе, где к ней обращаются исключительно Наталья, а на работе — Наталья Михайловна.
Фото и видео: East News, Passion.ru, Instagram