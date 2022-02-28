Наталья Водянова: обвешивала покупателей на рынке, родила пятерых детей — интересные факты о модели

Наталья Водянова родилась в простой многодетной семье. Когда она была ребенком, родители развелись. Мать одна тянула трех дочерей, причем средняя Оксана требовала особого внимания, так как родилась инвалидом.

Семья жила настолько бедно, что Наташе пришлось бросить школу, чтобы пойти работать и помогать матери финансово. В 14 лет она стала работать на рынке, где торговала фруктами и мороженым. «Да, я обвешивала покупателей. Тем самым пыталась заработать себе лишнюю копейку, — признавалась позже звезда, отмечая, что не стесняется своей бедности в прошлом. — Зато я могла наесться мороженым вдоволь».