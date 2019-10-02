Портман, Андерсон, Вайкуле, Лопес и еще 19 звезд, отказавшихся от мяса
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Фото: Eastnews
Натали Портман
Фото: Global Look Press / Brent Perniac
Натали Порман является одной из самых известных и убежденных вегетарианок. «Не собираюсь никого агитировать за этот образ жизни, просто очень люблю животных и поступаю так, как велит мне совесть. У каждого из нас есть право выбора», — заявила актриса в одном из интервью.
Памела Андерсон
Фото: Global Look Press / Pool Olivier Huitel _ Crystal
Памела Андерсон защищает права животных, не ест мясо, не носит одежду из натуральных меха и кожи и своей ролевой моделью считает легендарную актрису и ярую защитницу прав животных Брижит Бардо.
Лайма Вайкуле
Фото: Starface
Лайма Вайкуле в свои 65 лет выглядит молодо, свежо и подтянуто. По словам артистки, сохранять цветущий внешний вид ей помогают спорт, здоровый полноценных сон и диета, в которой нет мяса. К слову, звезда уверяет, что вегетарианкой стала еще в детстве, а животных она всем советует воспринимать как друзей, а не как пищу.
Джессика Честейн
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson
Голливудская звезда и одна из самых красивых и талантливых актрис в мире Джессика Честейн исключила из своего рациона питания не только мясо, но и все продукты животного происхождения. Свое решение она объяснила так: «Вегетарианский образ жизни помогает мне противостоять жестокости, происходящей в мире. Я пытаюсь прожить свою жизнь так, чтобы не способствовать проявлениям жестокости. Во время своего пребывания на этой планете я хочу, чтобы все, кого я встречаю, знали, что я рада, что они живут в этом мире вместе со мной».
Дженнифер Лопес
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson
Дженнифер Лопес уверяет, что вегетарианство помогает ей прекрасно выглядеть и чувствовать себя отлично: «Вегетарианство не только помогает похудеть и оздоровиться, но и делает человека по-настоящему счастливым. С тех пор, как я исключила из рациона мясо, молоко и яйца, просыпаясь по утрам, я чувствую себя так хорошо и легко, что, кажется, могу взлететь».
Наталья Ветлицкая
Фото: Starface
Наталья Ветлицкая является вегетарианкой и защитницей животных. Возможно, именно такая диета позволяет ей и в 55 лет оставаться оной из самых красивых и привлекательных звезд шоу-бизнеса.
Деми Мур
Фото: Eastnews
Голливудская звезда Деми Мур тоде решила отказаться от мяса, что помогло ей избавиться от лишних килограммов и выглядеть моложе, как считает она сама. У актрисы есть золотое правило согласно которому только двадцать пять процентов ее рациона может быть сварено или обжарено, все остальное она ест в сыром виде.
Надежда Бабкина
Фото: Starface
Наверное, для многих будет сюрпризом, что уже давно не ест мясо и Надежда Бабкина. «После того, как я отказалась от мяса, я стала намного лучше чувствовать себя, мне легче стало жить в прямом смысле этого слова», — заявила певица.
Пинк
Фото: Global Look Press / Igor Vidyashev
Пинк является вегетарианкой исключительно по этическим соображениям. Популярная певица входит в организацию PETA, ведет здоровый образ жизни, помогает животным и участвует в судебных процессах против неэтичного бизнеса. «Животные – это самые чистые души в мире. И все, что нам, людям нужно понимать – важно жить самим и не мешать жить всем остальным!», , – считает Пинк.
Оливия Уайлд
Фото: Global Look Press / face to face
Оливия Уайлд стала вегетарианкой в 12 лет, потом на протяжении многих лет то становилась веганом, то возвращалась к вегетарианству по этическим и медицинским причинам. «Когда я ем только растения, я чувствую себя примерно в тысячу раз более энергичной», — уверяет актриса.
Сати Казанова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Сати Казанова стала вегетарианкой благодаря йоге. В один прекрасный момент она поняла, что ловко выполнять различные позы можно, а вот, если после тренировки есть гамбургеры, йогом ей не стать.
Кейт Уинслет
Фото: Global Look Press / Chris Joseph
Кейт Уинслет, как и Памела Андерсон, сотрудничает с организацией РЕТА, защищающей права животных, и принимает участие в создаваемых ею роликах. Например, актриса озвучивала сюжет, рассказывающий о жестоком способе откорма гусей для фуа-гра. Кейт предпочитает овощи и фрукты зеленого цвета, а также не отказывается от рыбы и морепродуктов.
Кристи Бринкли
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson
Кристи Бринкли в свои 65 выглядит лет на двадцать моложе. Вот вам секрет красоты Кристи: «После рождения дочери в 2011 году звезда Болливуда набрала около 25 кг. Сбросить их ей помогла индийская диета без мяса. Вернувшись в форму, решила стать вегетарианкой и теперь лишь иногда позволяет себе немного рыбы и называет своими любыми продуктами рис и овощи».
Лариса Вербицкая
Фото: Starface
Лариса Вербицкая отказалась от мяса после шоу «Последний герой». Сейчас популярная телеведущая уверяет, что вегетарианство помогает ей поддерживать себя в форме и выглядеть моложе.
Айшвария Рай
Фото: Global Look Press / imago stock_people
Индийская красотка Айшвария Рай после рождения дочери набрала 25 килограммов. Прийти в форму звезде Болливуда помогла индийская диета без мяса. В итоге Рай стала вегетарианкой и теперь разве что иногда позволяет себе немного рыбы, а в основном питается рисом и овощами.
Гвинет Пэлтроу
Фото: Global Look Press / Panoramic
«Я не ем красное мясо вот уже 20 лет. Нельзя сказать, что это всецело заслуга Ди Каприо, но он точно был первым, кто подкинул эту идею и вырастил ее во мне. Макробиотикой же я увлеклась тогда, когда моему отцу был поставлен диагноз «рак». Тогда мне показалось, что между нами установилась особая связь, и что я смогу помочь ему, питаясь правильно», — рассказала Гвинет Пэлтроу в одном из интервью.
Рита Дакота
Фото: Instagram
Рта Дакота пропагандирует здоровое питание и сама тщательно следит за тем, что употребляет в пищу. На протяжении нескольких лет певица была вегетарианской и даже веганом, однако в итоге ей пришлось включить в свой рацион мясо, по совету врачей.
Ирена Понарошку
Фото: Instagram
«Все началось с того, что захотелось мужа, а потом уже расхотелось мяса… (Смеется.) А будущий супруг заявил, что его девушка не может есть мясо! И вот так восемь лет назад, в порыве влюбленности, в один день я отказалась от мяса, рыбы, курицы и больше ни разу не возвращалась к этой теме. <...>Я не могу сказать, что основной мотив для меня — сострадание к животным. Скорее сострадание к себе: мне неприятно есть мертвечину. Я не считаю это полезным, ни с точки зрения физиологии, ни с точки зрения более тонких материй», — рассказала телеведущая Ирена Понарошку. которая вот уже много лет живет в браке с убежденным вегетарианцем, музыкантом DJ List.
Ольга Шелест
Фото: Global Look Press / Natalia Shakhanova
Популярная телеведущая Ольга Шелест объяснила свое вегетарианство так: «Я не мясоед по натуре. Даже в детстве не так много мяса ела. Вот сладкое — другое дело. Я отказалась от пищи животного происхождения, потому что не хочу, чтобы кто-то умирал ради моей сытости. Помимо этого, я, вопреки общепринятому мнению, почувствовала, как употребление растительной пищи благотворно влияет на мое физическое и эмоциональное состояние».
Екатерина Варнава
Фото: Instagram
«Как и обещала, небольшой постец по поводу питания: что я ем, в каком количестве. И вообще – ем ли я? Итак! Конечно, я ем! Причем нормально! 1,75 живого роста надо еще прокормить! Я не стопроцентный веган - иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем», — рассказала Екатерина Варнава своим подписчикам в Instagram.
Ева Мендес
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
«В течение примерно шести последних лет я не ем мясо, так как меня не устраивает организация местных ферм. Как только я исключила его из своего рациона, мне сразу стало лучше. К тому же буквально через год моя кожа стала выглядеть более здоровой», — объяснила свой выбор Ева Мендес.
Лида
Фото: Instagram
Линда более 30 лет не ест мясо и придерживается исключительно вегетарианского питания. В одном из интервью певица поделилась воспоминаниями из детства, когда во время праздника в Казахстане вспарывали живых баранов ножом. С тех пор употребление мяса животных для нее стало табу.
Алисия Сильверстоун
Фото: Instagram
Алисия Сильверстоун стала вегетарианкой из-за желания похудеть. Актриса перепробовала несколько способов похудения и остановилась именно на вегетарианстве. В итоге вот уже много лет Алисия не ест мясо и молочные продукты, она даже написала книгу о здоровом образе жизни и советует всем следовать ее примеру.
Елена Темникова
Фото: Instagram
Елена Темникова предпочитает растительную пищу, а к животным испытывает огромное чувство любви и сострадания.
Фото: eastnews, starface, instagram. globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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