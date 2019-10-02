Портман, Андерсон, Вайкуле, Лопес и еще 19 звезд, отказавшихся от мяса

«Все началось с того, что захотелось мужа, а потом уже расхотелось мяса… (Смеется.) А будущий супруг заявил, что его девушка не может есть мясо! И вот так восемь лет назад, в порыве влюбленности, в один день я отказалась от мяса, рыбы, курицы и больше ни разу не возвращалась к этой теме. <...>Я не могу сказать, что основной мотив для меня — сострадание к животным. Скорее сострадание к себе: мне неприятно есть мертвечину. Я не считаю это полезным, ни с точки зрения физиологии, ни с точки зрения более тонких материй», — рассказала телеведущая Ирена Понарошку. которая вот уже много лет живет в браке с убежденным вегетарианцем, музыкантом DJ List.

Ольга Шелест