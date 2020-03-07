Снигирь, Куркова, Ходченкова и другие звездные красотки в элегантных женственных нарядах: фото
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Фото: Eastnews
Юлия Снигирь за последние пару лет круто изменила стиль: актриса отказалась от яркого макияжа и остро сексуальных нарядов и теперь выходит в свет в более женственном и естественном образе.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Равшана Куркова является одной из самых красивых российских актриса, которая не любит смелые эксперименты со стилем, слишком откровенные и вычурные наряды.
Фото: Алескандра Погиба / Passion.ru
Дженнифер Энистон тоже является поклонницей спокойных, элегантных, стильных и женственных нарядов, подчеркивающих ее стройную фигуру, но не обнажающих лишнее.
Фото: Global Look Press / AdMedia
Светлана Ходченкова одинаково классно выглядит как в соблазнительных платьях (без излишнего декора и провокаций), так и в строгих брючных костюмах.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Очень круто женственно и сексуально смотрится в строгих брючных костюмах с «перчинкой» в виде надетой на обнаженное тело жилетки, декольте или низко посаженных брюк Юлия Высоцкая.
Фото: Eastnews
Шарлиз Терон считается одной из самых стильных звезд Голливуда. Актриса любит и струящиеся платья, и более строгие наряды.
Фото: Global Look Press / Famous
Супермодель 90-х Клаудия Шиффер никогда не была жертвой моды и всегда отдавала предпочтение старой доброй классике в одежде.
Фото: Global Look Press / James Warren
Паулина Андреева является одной из самых стильных российских актрис. Она любит лаконичный крой, чистые линии и простые цветовые сочетания без фантазийных принтов и замысловатого декора. В общем, одевается так, чтобы подчеркивать свою красоту, а не отвлекать от нее.
Фото: Starface
Больше знаменитостей в женственных, стильных и элегантных нарядах — в нашей фотоглалерее.
Фото: Instagram, eastnews, getty, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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