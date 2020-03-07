Снигирь, Куркова, Ходченкова и другие звездные красотки в элегантных женственных нарядах: фото

Накануне Международного женского дня, который отмечают 8 марта, мы решили вспомнить известных представительниц прекрасного пола, которые выходят в свет в женственных и элегантных нарядах. Они умеют носить и воздушные платья принцесс, и стильные брючные костюмы, и... не только.