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Снигирь, Куркова, Ходченкова и другие звездные красотки в элегантных женственных нарядах: фото

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Слайд, который
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Юлия Снигирь

Фото: Eastnews

Накануне Международного женского дня, который отмечают 8 марта, мы решили вспомнить известных представительниц прекрасного пола, которые выходят в свет в женственных и элегантных нарядах. Они умеют носить и воздушные платья принцесс, и стильные брючные костюмы, и... не только.

Юлия Снигирь за последние пару лет круто изменила стиль: актриса отказалась от яркого макияжа и остро сексуальных нарядов и теперь выходит в свет в более женственном и естественном образе.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Равшана Куркова является одной из самых красивых российских актриса, которая не любит смелые эксперименты со стилем, слишком откровенные и вычурные наряды.

Фото: Алескандра Погиба / Passion.ru

Дженнифер Энистон тоже является поклонницей спокойных, элегантных, стильных и женственных нарядов, подчеркивающих ее стройную фигуру, но не обнажающих лишнее.

Фото: Global Look Press / AdMedia

Светлана Ходченкова одинаково классно выглядит как в соблазнительных платьях (без излишнего декора и провокаций), так и в строгих брючных костюмах.

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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Очень круто женственно и сексуально смотрится в строгих брючных костюмах с «перчинкой» в виде надетой на обнаженное тело жилетки, декольте или низко посаженных брюк Юлия Высоцкая.

Фото: Eastnews

Шарлиз Терон считается одной из самых стильных звезд Голливуда. Актриса любит и струящиеся платья, и более строгие наряды.

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Фото: Global Look Press / Famous

Супермодель 90-х Клаудия Шиффер никогда не была жертвой моды и всегда отдавала предпочтение старой доброй классике в одежде.

Фото: Global Look Press / James Warren

Паулина Андреева является одной из самых стильных российских актрис. Она любит лаконичный крой, чистые линии и простые цветовые сочетания без фантазийных принтов и замысловатого декора. В общем, одевается так, чтобы подчеркивать свою красоту, а не отвлекать от нее.

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Фото: Starface

Больше знаменитостей в женственных, стильных и элегантных нарядах — в нашей фотоглалерее.

Фото: Instagram, eastnews, getty, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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