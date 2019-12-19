Нарядные елки, счастливые дети и ожидание чуда: как Гагарина, Галкин и другие звезды готовятся к Новому году
Пока до Нового года осталось всего каких-то пара недель, предлагаем посмотреть, как к празднику готовятся знаменитости. Они наряжают елки, украшают дома, рассказывают детям о том, как важно верить в чудеса, выбирают эффектные наряды и... дарят вам новогоднее настроение.
Фото: instagram
Видео: Анна Егорова / Passion.ru
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