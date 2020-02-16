### Кристен Уиг Кристен Уиг стала главной звездой красной дорожки премии «Оскар» из-за неудачного наряда, который уже сравнили и с вареным раком, и с красной гусеницей.### Блэк Чайна Блэк Чайна, как и всегда, облачилась в неудачный, слишком откровенный и нелепый наряд. Погоны и манжеты из синего «дождика» смотрелись особенно странно.### Галь Гадот Красавица Галь Гадот испортила себя неудачным платьем с прозрачным кружевным верхом, сплющившим ей грудь, и розовой юбкой-пачкой.### Руни Мара Руни Мара тоже выбрала неудачное платье с кружевным верхом для церемонии «Оскар», в котором выглядела как неуверенная в себе танцовщица кабаре.### Катрина Балф Платье Катрина Балф, изуродовавшее ее стройную фигуру, раскритиковали многочисленные пользователи Сети и модные критики. Пузырь сверху и рыбий хвост снизу... Зачем?!### Оливия Колман Оливия Колман выбрала довольно элегантное и стильное платье, но вот странные вырезы сверху, сделанные как будто для второй пары рук, многих смутили...### Сиара Сиара, которая готовится стать мамой в третий раз, появилась на вечеринке в слишком откровенной наряде...### Винни Харлоу Винни Харлоу продолдает неудачные модные эксперименты. На этот раз модель позировала фотографам в каком-то сельском свадебном платье, как будто сшитом из занавески.### Тейлор Хилл В номинации «Чудо в перьях» на прошедшей неделе уверенную победу одержала модель Тейлор Хилл.### Эмили Ратажковски Эмили Ратажковски на минувшей неделе вышла в свет в очень коротком и слишком обягивающем мини-платье с широкими плечами, в котором была похожа на нелепого гладиатора... А на вечеринке Vanity Fair Эмили выглядела слишком голой. Возможно, Ратажковски хотела быть похожей на древнегреческую богиню Афродиту. Только с руками.### Бриджит Савадж Кол и Даниэль Круди Самыми неудачно одетыми на светском мероприятии на минувшей неделе стали Бриджит Савадж Кол и Даниэль Круди. Фото: globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!