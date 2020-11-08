Наряд учительницы «с перчинкой», огромные штаны и другие модные провалы звезд прошедшей недеди

Ольга Леснова появилась на кинопремьере в совершенно ужасном нелепом платье. Казалось бы, сделать так, чтобы это дизайнерское творение выглядело еще хуже, уже нельзя. Но у Ольги получилось... Она дополнила его красными замшевыми ботильонами и сомнительной маленькой сумочкой того же оттенка.

Ксения Шипилова