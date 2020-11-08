Наряд учительницы «с перчинкой», огромные штаны и другие модные провалы звезд прошедшей недеди
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мария Кожевникова перемудрила с нарядом, в котором появилась на одной из кинопремьер. Судя по всему, актриса хотела выглядеть как француженка, но была похожа скорее на слишком игривую учительницу с обнаженными локтями и высокими кожаными перчатками.
Агата Муцениеце
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Агата Муцениеце хотела выглядеть строго и сексуально в классическом костюме с пиджаком, под которым было только черное бра, но явно прогадала с размером брюк, в которых буквально утонула.
Янина Студилина
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Янина Студилина выбрала очень неудачную юбку, «сломавшую» весь образ и сделавшую ее похожей на секретаршу ― слишком короткую, какого-то мышиного оттенка и странно облегавшую живот, который выглядел беременным.
Ольга Леснова
Фото: Starface
Ольга Леснова появилась на кинопремьере в совершенно ужасном нелепом платье. Казалось бы, сделать так, чтобы это дизайнерское творение выглядело еще хуже, уже нельзя. Но у Ольги получилось... Она дополнила его красными замшевыми ботильонами и сомнительной маленькой сумочкой того же оттенка.
Ксения Шипилова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ксения Шипилова была похожа на девочку на детском утреннике, потому что неудачно подобрала обувь к игривому мини-платью с рюшами.
Беатрис Жаррин
Фото: Globallookpress / xMayxRobledo/AlfaxImagesx
Беатрис Жаррин тоже прогадала с обувью. Слишком большое платье, которое ей явно велико и смотрится на ней как домашний халат, девушка дополнила аляповатыми золотыми сапогами с широкими голенищами.
Юки Кимура
Фото: Globallookpress / Yoshio Tsunoda/AFLO
Юки Кимура продемонстрировала очень странный образ ― похожую на коврик, обивку дивана или плюшевую игрушку кофту-накидку она сочетала с очень короткими рваными джинсовыми шортами и чулками мышиного оттенка.
Ким Кардашьян
Фото: Globallookpress / face to face
Ким Кардашьян нарядилась для Хэллоуина так, как будто собирается на отвяязную секс-вечеринку в один из немецких клубов. Иногда эксперименты супруги Канье Уэста, который считает себя дизайнером-гением, выглядят очень странно.
Дженнифер Лопес
Фото: Globallookpress / face to face
Дженнифер Лопес пришлось перенести свадьбу с женихом Алексом Родригесом из-за пандемии коронавируса. Оторваться певица решила в честь Хэллоуина. Вот только выбрала она такой наряд невесты, в котором была похожа на стриптизершу на мальчишнике.
Мария Малиновская
Маша Малиновская тоже облачилась в платье, похожее на наряд для ролевых игр. Если с низом этого дизайнерского творения все более или менее в порядке, то верх вызывает много вопросов...
Фото: instagram, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passiom.ru, пресс-служба, starface
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