Наряд стареющей красотки, платье-«рыболовные сети» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Знаменитая поп-принцесса Бритни Спирс никак не может найти свой новый стиль после бурной молодости. На этот раз певица появилась на кинопремьере в Лос-Анджелесе с молодым бойфрендом в красном мини-платье на одно плечо, подчеркнувшем недостатки фигуры, с растрепанными волосами и нелепым ожерельем со стразами.

Маргарет Куэлли