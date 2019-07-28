Наряд стареющей красотки, платье-«рыболовные сети» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Бритни Спирс
Фото: Global Look Press / face to face
Знаменитая поп-принцесса Бритни Спирс никак не может найти свой новый стиль после бурной молодости. На этот раз певица появилась на кинопремьере в Лос-Анджелесе с молодым бойфрендом в красном мини-платье на одно плечо, подчеркнувшем недостатки фигуры, с растрепанными волосами и нелепым ожерельем со стразами.
Маргарет Куэлли
Фото: Global Look Press / face to face
Очень любим Маргарет Куэлли, покорившую наши сердца в дерзкой рекламе Kenzo. Но зачем было так уродовать себя нелепыми топом, юбкой и накидкой-сеткой, которые вместе были похожи на сети рыбака?!
Миша Бартон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Миша Бартон пыталась одеться стильно, но получилось так себе. Брюки с широкими штанинами, золотые туфли с острыми мысами и объемный леопардовый топ явно не красили актрису и сделали ее визуально полнее и старше.
София Вергара
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Мы даже подумать не могли, что роскошную фигуру Софии Вергары можно чем-то испортить. Оказалось, все возможно. Платье из завязок, похожих на пришитые сверху молнии? Что это?
Джулианна Мур
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Джулианна Мур явно в последние пару лет комплексует из-за возраста и неидеальной фигуры. Иначе чем объяснить нелепые объемные наряды актрисы, которые ее совсем не красят?
Тара Юргенс
Фото: Global Look Press / face to face
Очень странное платье Тары Юргенс доказывает простую истину: лучше надеть что-то простое и стильное, чем попытаться быть необычной и в итоге выглядеть нелепо и непривлекательно.
Камила Мендес
Корсет и шорты Камилы Мендес нас тоже не впечатлили. Наряд был похож на нижнее белье для дамы из прошлых веков.
Гульнара Нижинская
Гульнара Нижинская хотела выглядеть необычно, и у нее это получилось. Вот только одеваться так, как она, мы настоятельно не рекомендуем.
Тайгер Кирххарц
Тайгер Кирххарц продемонстрировала один из своих неоспоримых талантов — одеться с головы до ног в дорогие вещи Gucci и при этом выглядеть так, как будто собираешься на сельскую дискотеку.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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