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Наряд стареющей красотки, платье-«рыболовные сети» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Бритни Спирс

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На минувшей неделе некоторые известные девушки разочаровали нас неудачным выбором нарядов, которые подчеркнули их недостатки и скрыли достоинства. Посмотрите на них и не повторяйте подобные ошибки.

Бритни Спирс

Фото: Global Look Press / face to face

Знаменитая поп-принцесса Бритни Спирс никак не может найти свой новый стиль после бурной молодости. На этот раз певица появилась на кинопремьере в Лос-Анджелесе с молодым бойфрендом в красном мини-платье на одно плечо, подчеркнувшем недостатки фигуры, с растрепанными волосами и нелепым ожерельем со стразами.

Маргарет Куэлли

Фото: Global Look Press / face to face

Очень любим Маргарет Куэлли, покорившую наши сердца в дерзкой рекламе Kenzo. Но зачем было так уродовать себя нелепыми топом, юбкой и накидкой-сеткой, которые вместе были похожи на сети рыбака?!

Миша Бартон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Миша Бартон пыталась одеться стильно, но получилось так себе. Брюки с широкими штанинами, золотые туфли с острыми мысами и объемный леопардовый топ явно не красили актрису и сделали ее визуально полнее и старше.

София Вергара

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Мы даже подумать не могли, что роскошную фигуру Софии Вергары можно чем-то испортить. Оказалось, все возможно. Платье из завязок, похожих на пришитые сверху молнии? Что это?

Джулианна Мур

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Джулианна Мур явно в последние пару лет комплексует из-за возраста и неидеальной фигуры. Иначе чем объяснить нелепые объемные наряды актрисы, которые ее совсем не красят?

Тара Юргенс

Фото: Global Look Press / face to face

Очень странное платье Тары Юргенс доказывает простую истину: лучше надеть что-то простое и стильное, чем попытаться быть необычной и в итоге выглядеть нелепо и непривлекательно.

Камила Мендес

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Корсет и шорты Камилы Мендес нас тоже не впечатлили. Наряд был похож на нижнее белье для дамы из прошлых веков.

Гульнара Нижинская

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Фото: Global Look Press / Anatoliy Lomokhov

Гульнара Нижинская хотела выглядеть необычно, и у нее это получилось. Вот только одеваться так, как она, мы настоятельно не рекомендуем.

Тайгер Кирххарц

Тайгер Кирххарц продемонстрировала один из своих неоспоримых талантов — одеться с головы до ног в дорогие вещи Gucci и при этом выглядеть так, как будто собираешься на сельскую дискотеку.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

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