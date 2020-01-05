Наряд сардельки, леопардовый беспредел и другие модные провалы звезд в 2019 году
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Фото: Eastnews
Ким Кардашьян
Фото: Eastnews
Ким Кардашьян появилась на церемонии Hollywood Beauty Awards в очень смелом винтажном платье Thierry Mugler, которое еле сдерживало ее грудь и сделало ее похожей на сардельку. Наряд явно расчитан на девушек с более скромными формами.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Седокова появилась на конкурсе «Краса России» в наряде, похожем на какой-то леопардовый беспредел. Полупрозрачный комбез с хищным принтом, леопардовый корсет, черное белье, которое можно было разглядеть невооруженным взглядом... Получилось слишком.
Гвендолин Кристи
Фото: Global Look Press / face to face
Звезда фильма «Игра престолов» Гвендолин Кристи вышла в свет в платье, в котором была похожа на огромную медузу... в крови или в вине. К слову, ростом актриса почти под два метра, так что выглядело все это особенно устрашающе.
Терезия Фишер
Фото: DPA
Отличилась и Терезия Фишер, вышедшая в свет в абсолютно прозрачном комбинезоне, с золотыми сердечками на сосках и в бордовых шортах-трусах с заклепками.
Мэри Элизабет Эллис
Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia
Мэри Элизабет Эллис тоже нарядилась в нелепое платье, похожее на праздничный наряд маленькой девочки лет пяти.
Сара Джессика Паркер
Фото: Фото: Global Look Press / AdMedia
Сара Джессика Паркер любит яркие и необычные наряды для выходов в свет, но это платье ее явно не красило, а приподнятая почти до подбородка грудь смотрелась комично.
Кэссиди Пэйн
Фото: Global Look Press / face to face
Кэссиди Пэйн выгуляла слишком провокационный комбез с разрезами на пикантных местах. Тоже довольно вульгарный выход.
Элизабет Мосс
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс часто наряжается неудачно для светских выходов. На этот раз она надела слишком маленькое платье. Пользователи Сети высмеяли образ актрисы и предлагали подарить ей одежду, чтобы она не выглядела такой голой.
Селин Дион
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Селин Дион несколько месяцев назад заявила, что устала скорбеть по ушедшему в 2016 году из жизни мужу, кончину которого она переживала тяжело и долго. Певица готова к новой жизни, у нее нет комплексов — это прекрасно. Но зачем подчеркивать свои недостатки?!
Скарлетт Йоханссон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На одной из кинопремьер Скарлетт Йоханссон появилась в черном брючном костюме с очень странным пиджаком, как будто порванном на груди и без одного рукава.
Эмили Ратажковски
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В США ежегодно в первый понедельник мая проходит одно из главных событий фэшн-индустрии — бал костюма Met Gala. Тему мероприятия 2019 года объявили еще в октябре: она стала необычной и интригующей — «Кэмп: заметки о моде». Кэмп в моде понятие не новое. Еще в 1964 году Сьюзан Зонтаг в статье «Заметки о кэмпе» писала: это все преувеличенное, неестественное, вульгарное, чрезмерное, но именно тем и хорошее, стильное. Как поддержала мероприятие модель Эмили Ратажковски, известная своей страстью к публичному обнажению? Выбрала наряд соблазнительной мухи.
Каро Культ
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Каро Культ вышла в свет в абсолютно прозрачном комбинезоне, который был украшен стразами, похожими на болячки...
Рита Ора
Фото: Eastnews
В Лондоне, в галерее «Тейт Модерн» прошла ежегодная церемония вручения премии GQ Men of the Year Awards, которую редакция известного издания присуждает знаменитостям за достижения в сферах моды, спорта и культуры. На красной дорожке церемонии позировали Николь Кидман, Кайли Миноуг, брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон, Гай Ричи с супругой Джеки Эйнсли, Игги Поп, Наоми Кэмпбелл, Винни Харлоу и многие другие. Больше всего нас разочаровала Рита Ора, появившаяся на премии, на которую принято одеваться стильно, скромно и с достоинством, в каком-то «голом» будуарном наряде, не оставившем простора для фантазии.
Фото: East News, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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