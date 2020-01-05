Наряд сардельки, леопардовый беспредел и другие модные провалы звезд в 2019 году

Селин Дион несколько месяцев назад заявила, что устала скорбеть по ушедшему в 2016 году из жизни мужу, кончину которого она переживала тяжело и долго. Певица готова к новой жизни, у нее нет комплексов — это прекрасно. Но зачем подчеркивать свои недостатки?!

Скарлетт Йоханссон