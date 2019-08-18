Наряд розовой «питонши», комбинезон с пикантными разрезами и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Си Джей Перри
Фото: Global Look Press / face to face
Си Джей Перри в своем костюме розовой питонши-соблазнительницы выглядела эффектно, но в целом вульгарно. К тому же одежда была ей явно мала, а очень маленькая сумочка смотрелась у нее в руке комично.
Кэссиди Пэйн
Кэссиди Пэйн выгуляла слишком провокационный комбез с разрезами на пикантных местах. Тоже довольно вульгарный выход.
Элизабет Мосс
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс часто наряжается неудачно для светских выходов. На этот раз она надела слишком маленькое платье. Пользователи Сети высмеяли образ актрисы и предлагали подарить ей одежду, чтобы она не выглядела такой голой.
Шарлин Лоран
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Шарлин Лоран дополнила странное полупрозрачное платье с ярко-синими ботфортами-«гармошкой». Дополняла этот не самый удачный союз большая полосатая сумка...
Ава Капра
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Ава Капра появилась на светском мероприятии в вызывающем «голом» комбинезоне.
София Бутелла
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
А вот красотка София Бутелла надела слишком скучное, «глухое» и даже какое-то траурное платье, спрятавшее ее стройную фигуру.
Райан Дестини
Райан Дестини тоже укуталась в объемное платье странного кроя, похожее на огромный лист, в который ее завернули.
Хлои и Хэлли Бэйли
Фото: Eastnews
Хлои и Хэлли Бэйли появились в похожих странных нарядах, в которых выглядели так, как будто у них по две пары грудей.
Джаси Батлер
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Джаси Батлер и вовсе выглядела как безумный клоун и изуродовала себя совершенно неподходящими ей ядреными оттенками губ и волос.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, eastnews
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