Наряд распухшего фламинго, кольчуга с «денежной» юбкой и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Мадалина Дорофтей
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Мадалина Дорофтей появилась на одной из премьер Венецианского кинофестиваля в наряде, в котором она была похожа на распухшего фламинго. Завершали образ лакированные ярко-розовые туфли стриптизерши на огромной каблуке.
Эмма Хантон
Фото: Global Look Press / face to face
Эмма Хантон вышла на церемонию MTV VMA в топе-кольчуге на обнаженной неидеальной груди и юбке в виде смятых долларовых банкнот...
Холзи
Фото: Global Look Press / Christopher Smith/ AdMedia
Холзи на минувшей неделе выглядела во время выхода в свет как обычно — безвкусно, вычурно и пошло. Еще и всячески старалась побольше оголиться перед фотографами.
Иман
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Иман оделать в какое-то огромное цветастое покрывало с перьями и выглядела как принарядившийся Пьеро.
Кара Делевинь
Фото: Global Look Press / www.imago-images.de
Платье Кары Делевинь, в котором ее ноги выглядели как пара сосисок в мутной пленке, нас тоже не впечатлило.
Адриана Лима
Фото: Global Look Press / face to face
Красотка Адриана Лима тоже нарядилась в странное платье, похожее на мутную пленку или резину. Или латекс.
Катрин Денев
Фото: Global Look Press / DPA / Hubert Boesl
Катрин Денев явно хотела выглядеть на церемонии Венецианского кинофестиваля модно, стильно и молодежно. Но явно перестаралась. Хотя попытка была неплохая.
Хайди Клум
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Хайди Клум продолжает отчаянно демонстрировать свои прелести во время светских выходов. На этот раз, на церемонии MTV VMA 46-летняя модель была на стареющую зайку Playboy... с полоской ткани в блестках между ног.
Эйва Макс
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Если не собираетесь на Хэллоуин, лучше не одевайтесь, как Эйва Макс.
Лил Ким и Блэк Чайна
Фото: Global Look Press / Christopher Smith/AdMedia
В номинации «Чудо в перьях» на минувшей неделе сразу две победительницы — Лил Ким и Блэйк Чайна.
Николь Остин
Фото: Global Look Press / face to face
Ну а за «голые» наряды, при виде которых становится неловко, а порой и страшно, на этот раз отвечала Николь Остин.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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