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Наряд распухшего фламинго, кольчуга с «денежной» юбкой и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мадалина Дорофтей

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

На минувшей неделе знаменитости поразили нас в самое сердце обилием вычурных, странных, неудачных нарядов, в которых они в целом были скорее похожи на участниц фрик-шоу, а не на звезд красной ковровой дорожки.

Мадалина Дорофтей

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Мадалина Дорофтей появилась на одной из премьер Венецианского кинофестиваля в наряде, в котором она была похожа на распухшего фламинго. Завершали образ лакированные ярко-розовые туфли стриптизерши на огромной каблуке.

Эмма Хантон

Фото: Global Look Press / face to face

Эмма Хантон вышла на церемонию MTV VMA в топе-кольчуге на обнаженной неидеальной груди и юбке в виде смятых долларовых банкнот...

Холзи

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Фото: Global Look Press / Christopher Smith/ AdMedia

Холзи на минувшей неделе выглядела во время выхода в свет как обычно — безвкусно, вычурно и пошло. Еще и всячески старалась побольше оголиться перед фотографами.

Иман

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Иман оделать в какое-то огромное цветастое покрывало с перьями и выглядела как принарядившийся Пьеро.

Кара Делевинь

Фото: Global Look Press / www.imago-images.de

Платье Кары Делевинь, в котором ее ноги выглядели как пара сосисок в мутной пленке, нас тоже не впечатлило.

Адриана Лима

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Фото: Global Look Press / face to face

Красотка Адриана Лима тоже нарядилась в странное платье, похожее на мутную пленку или резину. Или латекс.

Катрин Денев

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Фото: Global Look Press / DPA / Hubert Boesl

Катрин Денев явно хотела выглядеть на церемонии Венецианского кинофестиваля модно, стильно и молодежно. Но явно перестаралась. Хотя попытка была неплохая.

Хайди Клум

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Хайди Клум продолжает отчаянно демонстрировать свои прелести во время светских выходов. На этот раз, на церемонии MTV VMA 46-летняя модель была на стареющую зайку Playboy... с полоской ткани в блестках между ног.

Эйва Макс

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Если не собираетесь на Хэллоуин, лучше не одевайтесь, как Эйва Макс.

Лил Ким и Блэк Чайна

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Лил Ким

Фото: Global Look Press / Christopher Smith/AdMedia

В номинации «Чудо в перьях» на минувшей неделе сразу две победительницы — Лил Ким и Блэйк Чайна.

Николь Остин

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Фото: Global Look Press / face to face

Ну а за «голые» наряды, при виде которых становится неловко, а порой и страшно, на этот раз отвечала Николь Остин.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

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