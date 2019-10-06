Наряд огромной медузы, неудачный бюстгальтер под кружевом и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / face to face
Гвендолин Кристи
Фото: Global Look Press / face to face
Звезда фильма «Игра престолов» Гвендолин Кристи вышла в свет в платье, в котором была похожа на огромную медузу... в крови или в вине. К слову, ростом актриса почти под два метра, так что выглядело все это особенно устрашающе.
Ильфенеш Хадера
Фото: Global Look Press / face to face
Ильфенеш Хадера выбрала неудачный прозрачный бюстгальтер, поверх которого надела прозрачное кружевное боди. В итоге грудь актрисы выглядела очень странно...
Мена Сувари
Мена Сувари выбрала довольно странный наряд, похожий на разорванный на две части мешок для картошки.
Терезия Фишер
Фото: DPA
Больше всего на минувшей неделе отличилась Терезия Фишер, вышедшая в свет в абсолютно прозрачном комбинезоне, с золотыми сердечками на сосках и в бордовых шортах-трусах с заклепками.
Лорен Риихимаки
Фото: Global Look Press / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
В чем-то похожем вышла в свет и Лорен Риихимаки, надевшая с прозрачной блузкой несуразную юбку с рюшами из непонятной ткани.
Тиффани Смит
Фото: Global Look Press / face to face
Тиффани Смит подчеркнула все свои недостатки в неудачном платье из непонятного материала. Завершали образ... носки с босоножками.
Раби Джей
Фото: Global Look Press / face to face
Раби Джей позировала фотографам в платье, похожем на цветастую бабушкину подушку.
Анна Хилтроп
Фото: Global Look Press / face to face
Анна Хилтроп вышла в свет в платье практически того же (неудачного) кроя, что и Тиффани Смит и Раби Джей. Только выглядел двухслойный наряд с цветами еще ужаснее.
Хорхе Гонсалес
Фото: Global Look Press / Frank Hoermann/SVEN SIMON
Хорхе Гонсалес выгулял шаровары, как будто сшитые из мусорных пакетов, а дополнил образ сапогами на шпильках и коротким пиджачком... Выглядело так себе.
Тара Уэствуд
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Странный наряд Тары Уэствуд нас тоже не впечатлил.
Алисия Рейнер
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Алисия Рейнер была похожа на изможденную домохозяйку в своем платье-халате, расстегнутом до талии и обнажившем костлявую грудь... Бр-р.
Фото: globallookpress
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