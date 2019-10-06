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Наряд огромной медузы, неудачный бюстгальтер под кружевом и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Гвендолин Кристи

Фото: Global Look Press / face to face

На минувшей неделе снова не обошлось без модных провалов. На этот раз известные девушки, попавшие в наш список, увлеклись прозрачными нарядами и неудачными креативными идеями, сыгравшими с ними плохую шутку.

Гвендолин Кристи

Фото: Global Look Press / face to face

Звезда фильма «Игра престолов» Гвендолин Кристи вышла в свет в платье, в котором была похожа на огромную медузу... в крови или в вине. К слову, ростом актриса почти под два метра, так что выглядело все это особенно устрашающе.

Ильфенеш Хадера

Фото: Global Look Press / face to face

Ильфенеш Хадера выбрала неудачный прозрачный бюстгальтер, поверх которого надела прозрачное кружевное боди. В итоге грудь актрисы выглядела очень странно...

Мена Сувари

Мена Сувари выбрала довольно странный наряд, похожий на разорванный на две части мешок для картошки.

Терезия Фишер

Фото: DPA

Больше всего на минувшей неделе отличилась Терезия Фишер, вышедшая в свет в абсолютно прозрачном комбинезоне, с золотыми сердечками на сосках и в бордовых шортах-трусах с заклепками.

Лорен Риихимаки

Фото: Global Look Press / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

В чем-то похожем вышла в свет и Лорен Риихимаки, надевшая с прозрачной блузкой несуразную юбку с рюшами из непонятной ткани.

Тиффани Смит

Фото: Global Look Press / face to face

Тиффани Смит подчеркнула все свои недостатки в неудачном платье из непонятного материала. Завершали образ... носки с босоножками.

Раби Джей

Фото: Global Look Press / face to face

Раби Джей позировала фотографам в платье, похожем на цветастую бабушкину подушку.

Анна Хилтроп

Фото: Global Look Press / face to face

Анна Хилтроп вышла в свет в платье практически того же (неудачного) кроя, что и Тиффани Смит и Раби Джей. Только выглядел двухслойный наряд с цветами еще ужаснее.

Хорхе Гонсалес

Фото: Global Look Press / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Хорхе Гонсалес выгулял шаровары, как будто сшитые из мусорных пакетов, а дополнил образ сапогами на шпильках и коротким пиджачком... Выглядело так себе.

Тара Уэствуд

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Странный наряд Тары Уэствуд нас тоже не впечатлил.

Алисия Рейнер

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Алисия Рейнер была похожа на изможденную домохозяйку в своем платье-халате, расстегнутом до талии и обнажившем костлявую грудь... Бр-р.

Фото: globallookpress

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