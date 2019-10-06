Наряд огромной медузы, неудачный бюстгальтер под кружевом и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Звезда фильма «Игра престолов» Гвендолин Кристи вышла в свет в платье, в котором была похожа на огромную медузу... в крови или в вине. К слову, ростом актриса почти под два метра, так что выглядело все это особенно устрашающе.

Ильфенеш Хадера