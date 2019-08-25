Наряд огромного насекомого, «испачканное» вином платье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Кара Делевинь
Фото: Global Look Press / face to face
Кара Делевинь на одной из кинопремьер была похожа на огромное насекомое и выглядела довольно жутковато. Кроме того, по бокам сквозь прозрачные вставки было видно трусы телесного цвета. Так себе сочетание.
Тамзин Мерчант
Фото: Global Look Press / face to face
Тамзин Мерчант вышла в свет в скучном «безликом» платье бленой моли, которое как будто окунули подолом в красное вино.
Эмбер Николь Миллер
Фото: Global Look Press / face to face
За «голые» платья на прошедшей неделе отвечала Эмбер Николь Миллер, позировавшая фотографам в куске прозрачной черной материи, надетой на белое боди. Бр-р...
КОКО
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
КОКО выгуляла наряд похуже... Очень короткое белое платье едва прикрывало ее прелести, а венчала всю эту «красоту» пряжка с серебристой бабочкой на поясе.
Каро Культ
Фото: Global Look Press / www.imago-images.de
Каро Культ явно перестаралась с креативом, перемудрила с нарядом и в итоге выглядела нелепо. Завершала образ... беретка. Парижский шик? Едва ли.
Мэрилин Флорес
Фото: Global Look Press / face to face
Мэрилин Флорес нарядилась в стиле БДСМ=вечеринки. Велосипедки сейчас в тренде, но сшитые из латекса, в сочетании с прозрачной рубашкой и кожаными ботильонами с открытыми мысами — перебор.
Натали Берн
Фото: Global Look Press / face to face
Натали Берн перестаралась с откровенностью и вышла в свет в платье со слишком глубоким декольте. Выглядело пошло.
София дель Пиццо
Фото: Global Look Press / face to face
Странное платье Софи дель Пиццо, как будто сшитое из старой пыльной театральной кулисы, нас тоже не впечатлило.
Таника
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Таника выбрала очень неудачный наряд, который ее совсем не красил. Огромный лифчик под прозрачной кофточкой и тюль между ног вообще не будем комментировать.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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