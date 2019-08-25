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Наряд огромного насекомого, «испачканное» вином платье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кара Делевинь

Фото: Global Look Press / face to face

На минувшей неделе снова не обошлось без модных провалов. Особенно не понравились нам странные сложносочиненные наряды, спрятавшие все достоинства звезд, и слишком откровенные образы, не оставившие простора для фантазии.

Кара Делевинь

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Фото: Global Look Press / face to face

Кара Делевинь на одной из кинопремьер была похожа на огромное насекомое и выглядела довольно жутковато. Кроме того, по бокам сквозь прозрачные вставки было видно трусы телесного цвета. Так себе сочетание.

Тамзин Мерчант

Фото: Global Look Press / face to face

Тамзин Мерчант вышла в свет в скучном «безликом» платье бленой моли, которое как будто окунули подолом в красное вино.

Эмбер Николь Миллер

Фото: Global Look Press / face to face

За «голые» платья на прошедшей неделе отвечала Эмбер Николь Миллер, позировавшая фотографам в куске прозрачной черной материи, надетой на белое боди. Бр-р...

КОКО

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press

КОКО выгуляла наряд похуже... Очень короткое белое платье едва прикрывало ее прелести, а венчала всю эту «красоту» пряжка с серебристой бабочкой на поясе.

Каро Культ

Фото: Global Look Press / www.imago-images.de

Каро Культ явно перестаралась с креативом, перемудрила с нарядом и в итоге выглядела нелепо. Завершала образ... беретка. Парижский шик? Едва ли.

Мэрилин Флорес

Фото: Global Look Press / face to face

Мэрилин Флорес нарядилась в стиле БДСМ=вечеринки. Велосипедки сейчас в тренде, но сшитые из латекса, в сочетании с прозрачной рубашкой и кожаными ботильонами с открытыми мысами — перебор.

Натали Берн

Фото: Global Look Press / face to face

Натали Берн перестаралась с откровенностью и вышла в свет в платье со слишком глубоким декольте. Выглядело пошло.

София дель Пиццо

Фото: Global Look Press / face to face

Странное платье Софи дель Пиццо, как будто сшитое из старой пыльной театральной кулисы, нас тоже не впечатлило.

Таника

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Таника выбрала очень неудачный наряд, который ее совсем не красил. Огромный лифчик под прозрачной кофточкой и тюль между ног вообще не будем комментировать.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

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