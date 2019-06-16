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Наряд однокрылого ангела, свиная голова на сумке и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Global Look Press via ZUMA Press

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Нелепые дизайнерские решения, странные аксессуары и наряды, уродующие фигуру — снова выбрали для вас самые неудачные образы знаменитостей за минувшую неделю. Смотрите на новые модные провалы и не повторяйте ошибки звезд.

Тесса Томпсон

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Тесса Томпсон появилась на кинопремьере в очень странном платье, похожем на наряд однокрылого ангела. Даже коллега Тессы Крис Хемсворт явно был обескуражен ее нарядом.

Джули Бличфельдт

Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia

Мало того, что Джули Бличфельдт и так выглядела комично в платье телесного цвета, обтянувшем ее огромную силиконовую грудь, так она еще и дополнила наряд сумкой с изображением свиной головы.

Кристен Шааль

Фото: Globallookpress / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Кристен Шааль, видимо, решила поддержать Кристен Шааль, и пришла на ту же премьеру в юбке с изображением единорога.

Марта Каннингэм

Фото: Globallookpress / Birdie Thompson

Марта Каннингэм cо своей эффектной прической и в платье с анималистичным принтом была похожа на зебру.

Сара Рю

Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia

Сара Рю очень похудела, но зачем-то решила скрыть свою постройневшую фигуру под этим неудачным цветастым платьем.

Виктория Дайнеко

Фото: Globallookpress / City News Moskva

Виктория Дайнеко тоже на минувшей неделе выбрала цветочный принт и промахнулась с кроем наряда. В итоге ее фигура выглядела непропорционально: слишком узкие бедра и слишком широкие плечи.

Джиллиан Белл

Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia

Джиллиан Белл тоже испортила фигуру из-за наряда, уродующего фигуру. Актриса надела костюм в котором буквально утонула.

Виктория Клэй

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Виктория Клэй. напротив, надела слишком откровенное и вульгарное платье. В чем-то подобном светские девушки появлялись на различных вечеринках много лет назад.

Мелисса Вилласенор

Фото: Globallookpress / Billy Bennight/AdMedia

Если хотите надеть пиджак на голое тело, никогда не надевайте под него бюстгальтер, тем более кружевной и с пуш-апом. Это выглядит нелепо и вызывающе. Если уж решились, надевайте пиджак без белья и не старайтесь поднять грудь как можно выше.

Таллия Сторм

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Победительницей в номинации «Слишком маленькое платье для пышных форм» стала Таллия Сторм.

Оливия Кокс

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Оливия Кокс надела пиджак, в котором она была похожа на розовый прямоугольник на ножках.

Эмма Кинни

Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia

Эмма Кинни вообще решила не заморачиваться и вышла на красную дорожку в каком-то парео, в котором можно появиться разве что на пляже.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

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