Наряд однокрылого ангела, свиная голова на сумке и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Тесса Томпсон
Тесса Томпсон появилась на кинопремьере в очень странном платье, похожем на наряд однокрылого ангела. Даже коллега Тессы Крис Хемсворт явно был обескуражен ее нарядом.
Джули Бличфельдт
Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia
Мало того, что Джули Бличфельдт и так выглядела комично в платье телесного цвета, обтянувшем ее огромную силиконовую грудь, так она еще и дополнила наряд сумкой с изображением свиной головы.
Кристен Шааль
Фото: Globallookpress / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
Кристен Шааль, видимо, решила поддержать Кристен Шааль, и пришла на ту же премьеру в юбке с изображением единорога.
Марта Каннингэм
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Марта Каннингэм cо своей эффектной прической и в платье с анималистичным принтом была похожа на зебру.
Сара Рю
Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia
Сара Рю очень похудела, но зачем-то решила скрыть свою постройневшую фигуру под этим неудачным цветастым платьем.
Виктория Дайнеко
Фото: Globallookpress / City News Moskva
Виктория Дайнеко тоже на минувшей неделе выбрала цветочный принт и промахнулась с кроем наряда. В итоге ее фигура выглядела непропорционально: слишком узкие бедра и слишком широкие плечи.
Джиллиан Белл
Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia
Джиллиан Белл тоже испортила фигуру из-за наряда, уродующего фигуру. Актриса надела костюм в котором буквально утонула.
Виктория Клэй
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Виктория Клэй. напротив, надела слишком откровенное и вульгарное платье. В чем-то подобном светские девушки появлялись на различных вечеринках много лет назад.
Мелисса Вилласенор
Фото: Globallookpress / Billy Bennight/AdMedia
Если хотите надеть пиджак на голое тело, никогда не надевайте под него бюстгальтер, тем более кружевной и с пуш-апом. Это выглядит нелепо и вызывающе. Если уж решились, надевайте пиджак без белья и не старайтесь поднять грудь как можно выше.
Таллия Сторм
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Победительницей в номинации «Слишком маленькое платье для пышных форм» стала Таллия Сторм.
Оливия Кокс
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Оливия Кокс надела пиджак, в котором она была похожа на розовый прямоугольник на ножках.
Эмма Кинни
Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia
Эмма Кинни вообще решила не заморачиваться и вышла на красную дорожку в каком-то парео, в котором можно появиться разве что на пляже.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!