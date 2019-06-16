Наряд однокрылого ангела, свиная голова на сумке и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Если хотите надеть пиджак на голое тело, никогда не надевайте под него бюстгальтер, тем более кружевной и с пуш-апом. Это выглядит нелепо и вызывающе. Если уж решились, надевайте пиджак без белья и не старайтесь поднять грудь как можно выше.

Таллия Сторм