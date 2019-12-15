Наряд лесной бестии, костюм Губки Боба и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Лекси Пантерра
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Лекси Пантерра появилась на одной из кинопремьер в странном асимметричном наряде с... половиной юбки. Похожа она была на лесную бестию, которая порвала свой наряд об ветки.
Хейли Гейтс
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
А вот Хейли Гейтс в сомнительном объемном наряде напомнила нам главного героя известного мултфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».
Алисса Милано
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В похожем стиле вышла в свет и Алисса Милано, наряд которой сделал ее фигуру квадратной.
Лив Хьюсон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Не впечатлил нас и костюм Лив Хьюсон. В сочетании с белой рубашкой и галстуком-бабочкой он был похож на наряд главного официанта ресторана.
Мэг Доннелли
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Наряд Мэг Доннелли выглядел бы более удачно в сочетании с более скромным и лаконичным топом. Блестящее полупрозрачное боди было явно лишним... На другой премьере Мэг выгуляла полупрозрачное платье-сорочку, которое совсем не красило ее фигуру.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Эмма Уотсон
Фото: Global Look Press / LJ Fotos/AdMedia
Эмма Уотсон обычно выглядит стильно, необычно, эффектно и при этом скромно. Но на этот раз ее платье-штора, заправленное в леггинсы-ботфорты, нас не впечатлило.
Самира Майти
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
А вот Самира Майти продемонстрировала себя во всей красе в тесном костюмчике, как будто сшитом из скатерки.
Верона Пут
Фото: Global Look Press / Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB
Верона Пут перестаралась с откровенностью: платье с очень глубоким декольте едва прикрывало ее пятую точку и не только.
Николай Басков
Фото: Starface
Николаю Баскову оказалось мало стразов на костюме и он решил обвесить себя сверкающей бахромой. В итоге был похож на новогоднюю елку. Не хватало только шапочки со звездой на голове.
Фото: globallookpress, starface
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