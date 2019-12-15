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Наряд лесной бестии, костюм Губки Боба и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лекси Пантерра

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

На минувшей неделе обошлось без кричаще нелепых или совершенно ужасных нарядов знаменитостей. Теме не менее мы нашли для вас несколько модных провалов.

Лекси Пантерра

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Лекси Пантерра появилась на одной из кинопремьер в странном асимметричном наряде с... половиной юбки. Похожа она была на лесную бестию, которая порвала свой наряд об ветки.

Хейли Гейтс

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

А вот Хейли Гейтс в сомнительном объемном наряде напомнила нам главного героя известного мултфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».

Алисса Милано

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В похожем стиле вышла в свет и Алисса Милано, наряд которой сделал ее фигуру квадратной.

Лив Хьюсон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Не впечатлил нас и костюм Лив Хьюсон. В сочетании с белой рубашкой и галстуком-бабочкой он был похож на наряд главного официанта ресторана.

Мэг Доннелли

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Наряд Мэг Доннелли выглядел бы более удачно в сочетании с более скромным и лаконичным топом. Блестящее полупрозрачное боди было явно лишним... На другой премьере Мэг выгуляла полупрозрачное платье-сорочку, которое совсем не красило ее фигуру.

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Эмма Уотсон

Фото: Global Look Press / LJ Fotos/AdMedia

Эмма Уотсон обычно выглядит стильно, необычно, эффектно и при этом скромно. Но на этот раз ее платье-штора, заправленное в леггинсы-ботфорты, нас не впечатлило.

Самира Майти

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

А вот Самира Майти продемонстрировала себя во всей красе в тесном костюмчике, как будто сшитом из скатерки.

Верона Пут

Фото: Global Look Press / Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB

Верона Пут перестаралась с откровенностью: платье с очень глубоким декольте едва прикрывало ее пятую точку и не только.

Николай Басков

Фото: Starface

Николаю Баскову оказалось мало стразов на костюме и он решил обвесить себя сверкающей бахромой. В итоге был похож на новогоднюю елку. Не хватало только шапочки со звездой на голове.

Фото: globallookpress, starface

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