Наряд лесной бестии, костюм Губки Боба и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Наряд Мэг Доннелли выглядел бы более удачно в сочетании с более скромным и лаконичным топом. Блестящее полупрозрачное боди было явно лишним... На другой премьере Мэг выгуляла полупрозрачное платье-сорочку, которое совсем не красило ее фигуру.