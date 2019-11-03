Наряд игривой медсестры, штанины из латекса и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Семенович
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Семенович появилась на концерте в честь дня рождения МУЗ-ТВ в образе игривой медсестры и была похожа на не звезду шоубиза, а на... рекламу секс-шопа. Анна — девушка шикарная, вот только со стилем у нее беда.
Ольга Бузова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Еще более странно выглядела на концерте Ольга Бузова в полупрозрачном боди и нелепых латексных штанин на завязках.
Бьянка
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Бьянка появилась на шоу в нелепом наряде в форме круга с принтом «гусиная лапка» и была похожа на гусыню.
Джулия Элеттра Гориетти
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В наряде с принтом «гусиная лапка» вышла в свет на минувшей неделе и Джулия Элеттра Гориетти. Неудачный костюм сделал актрису как минимум в два раза шире.
Синтия Эриво
Синтия Эриво на минувшей неделе победила в номинации «чудо в перьях».
Фиби Робинсон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Помните героиню Светланы Светличной из фильме «Бриллиантовая рука», соблазнявшую Юрия Никулина коротким домашним халатиком? Фиби Робинсон на минувшей неделе вышла в свет в чем-то подобном.
Джессика Шварц
Фото: Global Look Press / Annette Riedl/dpa
Джессика Шварц явно не угадала с длинной брюк, которые в итоге изуродовали ее фигуру.
Катарина Шюттлер
Фото: Global Look Press / face to face
«Жеваное» мрачноватое платье Катарины Шюттлер, похожее на тряпку, совсем ее не красило. Завершала образ нелепая детская сумочка.
Джелла Хаас Анкафт
Фото: Global Look Press / www.imago-images.de
Джелла Хаас Анкафт надела на себя странные вещи, которые не очень сочетались друг с другом.
Джорджина Аурелия
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Джорджина Аурелия на прошедшей неделе отвечала за девушек в «голых» нарядах. Полупрозрачное платье Джорджины было настолько коротким, что ей приходилось придерживать его руками, чтобы не показать всем лишнее. Пе-ре-бор.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.r, globallookpress
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