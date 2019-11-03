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Наряд игривой медсестры, штанины из латекса и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Семенович

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

На минувшей неделе нас больше всего разочаровали знаменитости, перестаравшиеся с креативностью в своих образах для появления на публике. До Хэллоуина еще оставалось несколько дней, а они уже выглядели так, как будто собрались на маскарад.

Анна Семенович

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Анна Семенович появилась на концерте в честь дня рождения МУЗ-ТВ в образе игривой медсестры и была похожа на не звезду шоубиза, а на... рекламу секс-шопа. Анна — девушка шикарная, вот только со стилем у нее беда.

Ольга Бузова

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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Еще более странно выглядела на концерте Ольга Бузова в полупрозрачном боди и нелепых латексных штанин на завязках.

Бьянка

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Бьянка появилась на шоу в нелепом наряде в форме круга с принтом «гусиная лапка» и была похожа на гусыню.

Джулия Элеттра Гориетти

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В наряде с принтом «гусиная лапка» вышла в свет на минувшей неделе и Джулия Элеттра Гориетти. Неудачный костюм сделал актрису как минимум в два раза шире.

Синтия Эриво

Синтия Эриво на минувшей неделе победила в номинации «чудо в перьях».

Фиби Робинсон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Помните героиню Светланы Светличной из фильме «Бриллиантовая рука», соблазнявшую Юрия Никулина коротким домашним халатиком? Фиби Робинсон на минувшей неделе вышла в свет в чем-то подобном.

Джессика Шварц

Фото: Global Look Press / Annette Riedl/dpa

Джессика Шварц явно не угадала с длинной брюк, которые в итоге изуродовали ее фигуру.

Катарина Шюттлер

Фото: Global Look Press / face to face

«Жеваное» мрачноватое платье Катарины Шюттлер, похожее на тряпку, совсем ее не красило. Завершала образ нелепая детская сумочка.

Джелла Хаас Анкафт

Фото: Global Look Press / www.imago-images.de

Джелла Хаас Анкафт надела на себя странные вещи, которые не очень сочетались друг с другом.

Джорджина Аурелия

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Джорджина Аурелия на прошедшей неделе отвечала за девушек в «голых» нарядах. Полупрозрачное платье Джорджины было настолько коротким, что ей приходилось придерживать его руками, чтобы не показать всем лишнее. Пе-ре-бор.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.r, globallookpress

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