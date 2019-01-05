Наряд гуманоида, шапочка для плавания, штаны в грязи и другие модные провалы звезд в 2018 году

Меган Маркл совсем регулярно посещает различные благотворительные мероприятия и вживается в новый образ супруги принца Гарри. Получается пока не всегда удачно. Меган сменила джинсы скинни и обтягивающие юбки-карандаши на более элегантную одежду и стала носить объемные вещи. Во время официального визита в Эдинбург она продемонстрировала комплект, состоящий из клетчатого строгого пальто Burberry, черной водолазки, широких брюк Veronica Beard и сумочки на цепочке. Все было бы прекрасно, если бы не одно «но». Выбирая брюки палаццо в пол, она не только промахнулась с длиной, но и не учла погодные условия. В итоге буквально волочащиеся по земле брюки пропитались водой и грязью. выглядело ужасно, а ведь в статусе второй половины принца надо очень ответственно подходить к выбору одежды.

Холзи