Наряд гуманоида, «съевшее» шею платье и другие модные провалы звезд прошедшей недели
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Милена Смит появилась на одной из кинопремьер в образе гуманоида. Сходство с человекоподобным существом с других планет актрисе удалось добиться благодаря странному наряду и не менее странному макияжу.
Роксана Мескида
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Роксана Мескида появилась на розовой ковровой дорожке Международного фестиваля сериалов в блестящем мини-платье с огромными плечами, которое буквально «съело» ее шею. В целом в сочетании с густоподведенными черным лайнером глазами и мешками под ними образ получился тяжелым, а наряд походил на доспехи, в которых актрисе было неуютно.
Мелисса Пинто
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Мелисса Пинто в нелепом платье из зеленых перьев была похожа на попугая, пытающегося спрятаться в зарослях. Завершали образ почему-то ковбойские сапоги странного раскраса.
Анна Александрова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Очень хрупкая девушка Анна Александрова тоже сделала ставку на перья и прогадала. В маленьком белом пушистом платье она была похожа на ощипанного птенца, которого хотелось обнять, пожалеть и... переодеть.
Елена Князева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елена Князева появилась на вручении премии известного журнала в очень странном шарообразном наряде из прозрачной ткани с торчащими рюшами, в котором напоминала ежика.
Инна Маликова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Инна Маликова перемудрила с нарядом... Певица сочетала укороченный смокинг с лакированными штанами. Выглядело все вместе довольно странно.
Агата Муцениеце
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Агата Муцениеце перестаралась с откровенностью. В платье с прозрачным ажурным верхом и слишком смелым декольте актриса выглядела голой.
Татьяна Навка
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В целом удачный образ Татьяны Навки «убили» очень мятые брюки, из-за которых она смотрелась неопрятно.
Екатерина Гусева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Обычно яркая и эффектная Екатерина Гусева на этот раз удивила нас своим блеклым выходом в свет. Серое льняное платье не самого удачного кроя, практически полное отсутствие макияжа и укладки сделали ее похожей на моль или на только что вставшего с постели человека.
София Каремир
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
В похожем на ночнушку платье на минувшей неделе вышла в свет и София Каремир. А чтобы выглядеть еще более блекло, тоже решила сделать слишком незаметный макияж.
Халина Рейн
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Не впечатлило нас и платье Халина Рейн с эффектом голого тела, которое покрывают золотые узоры. Еще более нелепым его сделали страусиные перья на подоле и рукавах.
Больше модных провалов знаменитостей на прошедшей неделе смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба
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