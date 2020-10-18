Наряд гуманоида, «съевшее» шею платье и другие модные провалы звезд прошедшей недели

Не впечатлило нас и платье Халина Рейн с эффектом голого тела, которое покрывают золотые узоры. Еще более нелепым его сделали страусиные перья на подоле и рукавах.

Больше модных провалов знаменитостей на прошедшей неделе смотрите в нашей фотогалерее.