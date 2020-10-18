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Наряд гуманоида, «съевшее» шею платье и другие модные провалы звезд прошедшей недели

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Милена Смит

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

После окончания режима самоизоляции знаменитости все чаще выходят в свет и демонстрируют эффектные — удачные и не очень — наряды. Мы выбрали самые провальные звездные образы за минувшую неделю.

Милена Смит появилась на одной из кинопремьер в образе гуманоида. Сходство с человекоподобным существом с других планет актрисе удалось добиться благодаря странному наряду и не менее странному макияжу.

Роксана Мескида

Роксана Мескида

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Роксана Мескида появилась на розовой ковровой дорожке Международного фестиваля сериалов в блестящем мини-платье с огромными плечами, которое буквально «съело» ее шею. В целом в сочетании с густоподведенными черным лайнером глазами и мешками под ними образ получился тяжелым, а наряд походил на доспехи, в которых актрисе было неуютно.

Мелисса Пинто

Мелисса Пинто

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Мелисса Пинто в нелепом платье из зеленых перьев была похожа на попугая, пытающегося спрятаться в зарослях. Завершали образ почему-то ковбойские сапоги странного раскраса.

Анна Александрова

Анна Александрова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Очень хрупкая девушка Анна Александрова тоже сделала ставку на перья и прогадала. В маленьком белом пушистом платье она была похожа на ощипанного птенца, которого хотелось обнять, пожалеть и... переодеть.

Елена Князева

Елена Князева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Елена Князева появилась на вручении премии известного журнала в очень странном шарообразном наряде из прозрачной ткани с торчащими рюшами, в котором напоминала ежика.

Инна Маликова

Инна Маликова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Инна Маликова перемудрила с нарядом... Певица сочетала укороченный смокинг с лакированными штанами. Выглядело все вместе довольно странно.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Агата Муцениеце перестаралась с откровенностью. В платье с прозрачным ажурным верхом и слишком смелым декольте актриса выглядела голой.

Татьяна Навка

Татьяна Навка

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В целом удачный образ Татьяны Навки «убили» очень мятые брюки, из-за которых она смотрелась неопрятно.

Екатерина Гусева

Екатерина Гусева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Обычно яркая и эффектная Екатерина Гусева на этот раз удивила нас своим блеклым выходом в свет. Серое льняное платье не самого удачного кроя, практически полное отсутствие макияжа и укладки сделали ее похожей на моль или на только что вставшего с постели человека.

София Каремир

София Каремир

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

В похожем на ночнушку платье на минувшей неделе вышла в свет и София Каремир. А чтобы выглядеть еще более блекло, тоже решила сделать слишком незаметный макияж.

Халина Рейн

Халина Рейн

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Не впечатлило нас и платье Халина Рейн с эффектом голого тела, которое покрывают золотые узоры. Еще более нелепым его сделали страусиные перья на подоле и рукавах.

Больше модных провалов знаменитостей на прошедшей неделе смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба

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