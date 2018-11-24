Наряд девушки в активном поиске, пиджак-катастрофа и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Елена Князева
Елена Князева появилась на одной из светских вечеринок в образе девушки в очень активном поиске. Декольте, мини, имитация пояса для чулок, ботфорты на шнуровке, скинутая с плеч короткая кожаная куртка... В общем, певица явно перестаралась и, возможно, ищет нового продюсера.
Полина Гренц
Полина Гренц на той же вечеринке выглядела как младшая сестра Елены Князевой, более скромная, но одетая не менее неудачно.
Ксения Чилингарова
Ксения Чилингарова продолжает выгуливать на светских мероприятиях необычные объемные вещи и демонстрировать свой неординарный стиль, выделяясь на фоне большинства девушек, старающихся показать себя во всей красе в откровенных и подчеркивающих фигуру нарядах. Стремление похвальное, но этот пиджак — за гранью добра и зла.
Кристина Шаповалова
Кристина Шаповалова по поводу неординарного стиля не заморачивается и любит наряды пооткровеннее. Например, странного вида платье из латекса и обмотанного вокруг нее куска ткани, украшенного сияющей звездой в стразах.
Ирина Хакамада
Ирина Хакамада обычно выглядит стильно, необычно, сдержанно и добротно, а на этот раз была похожа на школьницу в цветных колготках.
Юлия Барановская
Юлия Барановская вместо верха наряда накинула на плечи шарф, скрепленный на груди булавкой, а на руки надела остатки ткани, оставшейся от той, что пошла на пошив кожаных брюк. По крайне мере, выглядело это именно так.
Мария Федорова
Если главный редактор самого авторитетного модного журнала Vogue, который называют «библией моды», одевается так, как нарядилась на этот раз Мария Федорова (в центре), то что же делать нам, простым смертным?
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол надела платье, которое состарило ее лет на пятнадцать и подчеркнуло поплывший овал лица. В общем, не освежило ни разу.
Мэгги Сивантос
В популярной среди девушек, попадающих в список модных провалов, номинации «Чудо в перьях» на прошедшей неделе уверенную победу одержала Мэгги Сивантос.
Кеша
Кеша, которая в последнее время одевается все хуже, была похожа на грустного, переевшего рыбы фламинго.
Сабрина
Модная «бомба» провалов прошедшей недели — немецкая звезда Сабрина и ее умопомрачительный наряд.
Фото: eastnews, globallookpress, пресс-служба