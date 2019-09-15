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Наряд Чебурашки, платье-гриб, спадающие шаровары и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лили Рейнхарт

Фото: Global Look Press / dpa

На этот раз в наш список самых провальных нарядов попали знаменитости, которые перестарались с оригинальностью и откровенностью. Правда, одни выглядели просто не очень неудачно, а другие смотрелись смешно, безвкусно и вульгарно.

Лили Рейнхарт

Фото: Global Look Press / dpa

В целом нам понравился образ Лили Рейнхарт, но огромные розы на плечах актрисы делали ее похожей на Чебурашку или на Микки-Мауса... с глазами в глубоком декольте.

Карди Би

Фото: Global Look Press / face to face

Карди Би, известная своим эпатажным стилем и стремлением всегда быть в центре внимания, вышла в свет платье, похожем на огромные грибы.

Сьюки Уотерхаус

Фото: Global Look Press / face to face

Сьюки Уотерхаус пыталась одеться дерзко и необычно, но спортивного шика в итоге не получилось. Модель явно не красили огромные, спадавшие с нее шаровары.

Рианна

Фото: Global Look Press / face to face

Как правило, Рианна выглядит стильно, дерзко, необычно и задает модные тренды, но на этот раз нам не понравилось платье певицы с необычной юбкой, похожей на палатку с москитной сеткой.

Мария Кравцова

В платье из велюра вышла в свет и Мария Кравцова. Наряд оказался неудачным, так как визуально прибавил телеведущей несколько лет и лишних килограммов.

Эшли Грэм

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Эшли Грэм продолжает пропагандировать бодипозитив и демонстрировать себя во всей красе в откровенных нарядах. На минувшей неделе беременная модель явно перестаралась, появившись на светском мероприятии в черном боди и куске абсолютно прозрачной материи. Выглядела она так, как будто забыла надеть платье.

Томасин Маккензи

Фото: Global Look Press / dpa

Странный наряд Томасин Маккензи на кинофестивале в Торонтно тоже показался нам нелепым.

Холзи

Фото: Global Look Press / face to face

Холзи, которая всегда появляется на светских мероприятий едва одетой, снова позировала фотографам в платье, не оставившем простора для фантазии.

Джиллиан Херви

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Еще хуже и вульгарнее удалось выглядеть Джиллиан Херви, которая была похожа на танцовщицу дешевого кабаре.

Дэша Поланко

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Ну а самый неудачный и странный модный образ на прошедшей неделе продемонстрировала Дэша Поланко.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, starface

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