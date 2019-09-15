Наряд Чебурашки, платье-гриб, спадающие шаровары и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Лили Рейнхарт
Фото: Global Look Press / dpa
В целом нам понравился образ Лили Рейнхарт, но огромные розы на плечах актрисы делали ее похожей на Чебурашку или на Микки-Мауса... с глазами в глубоком декольте.
Карди Би
Фото: Global Look Press / face to face
Карди Би, известная своим эпатажным стилем и стремлением всегда быть в центре внимания, вышла в свет платье, похожем на огромные грибы.
Сьюки Уотерхаус
Фото: Global Look Press / face to face
Сьюки Уотерхаус пыталась одеться дерзко и необычно, но спортивного шика в итоге не получилось. Модель явно не красили огромные, спадавшие с нее шаровары.
Рианна
Фото: Global Look Press / face to face
Как правило, Рианна выглядит стильно, дерзко, необычно и задает модные тренды, но на этот раз нам не понравилось платье певицы с необычной юбкой, похожей на палатку с москитной сеткой.
Мария Кравцова
В платье из велюра вышла в свет и Мария Кравцова. Наряд оказался неудачным, так как визуально прибавил телеведущей несколько лет и лишних килограммов.
Эшли Грэм
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Эшли Грэм продолжает пропагандировать бодипозитив и демонстрировать себя во всей красе в откровенных нарядах. На минувшей неделе беременная модель явно перестаралась, появившись на светском мероприятии в черном боди и куске абсолютно прозрачной материи. Выглядела она так, как будто забыла надеть платье.
Томасин Маккензи
Фото: Global Look Press / dpa
Странный наряд Томасин Маккензи на кинофестивале в Торонтно тоже показался нам нелепым.
Холзи
Фото: Global Look Press / face to face
Холзи, которая всегда появляется на светских мероприятий едва одетой, снова позировала фотографам в платье, не оставившем простора для фантазии.
Джиллиан Херви
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Еще хуже и вульгарнее удалось выглядеть Джиллиан Херви, которая была похожа на танцовщицу дешевого кабаре.
Дэша Поланко
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Ну а самый неудачный и странный модный образ на прошедшей неделе продемонстрировала Дэша Поланко.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, starface
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