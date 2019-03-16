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Напечатанное на 3D-принтере платье, обнаживший лишнее комбинезон и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ева Грин

Фото: Globallookpress / ImagePressAgency/Face to face
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На минувшей неделе некоторые знаменитости удивили нас своими модными экспериментами и необычными нарядами, а некоторые и вовсе поразили. Будьте осторожны, в конце материала вас ждет по-настоящему сражающий наповал образ от фрика Эсти Кесады.

Ева Грин

Фото: Globallookpress / ImagePressAgency/Face to face

Ева Грин посетила премьеру фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе в напечатанном на 3D-принтере платье Iris van Herpen. В целом платье смотрелась интересно, но напомнило нам муху с грустно висящими крыльями и не слишком красило актрису, которая продолжает прятать фигуру на красных дорожках под странными нарядами.

Бетти Ху

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Бетти Ху

Фото: Globallookpress / Birdie Thompson/AdMedia
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Бетти Ху, напротив, решила продемонстрировать все и сразу. Певица появилась на церемонии вручения музыкальной премии в похожем на чулок черном прозрачном комбинезоне и продемонстрировала всем пятую точку и... лобок.

Грейс Вандервол

Фото: Global Look Press via ZUMA Press / Kay Blake

Грейс Вандервол в огромном воротнике, который, по задумке дизайнера, должен выполнять функуцию платья, напоминала грустного полуодетого Пьеро. Завершали образ коричневые колготки с люрексом, собравшиеся «гармошкой» на щиколотках.

Сандра Эскасена

Фото: Globallookpress / DyD Fotografos/Geisler-Fotopress

А Сандра Эскасена была похожа на заблудившегося на красной дорожке страуса.

Тайгер Кирххарц

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Тайгер Кирххарц выбрала для выхода в свет броский, но не самый удачный наряд. Особенно нас впечатлили штаны с рюшами в сочетании с леопардовыми ботильонами.

Анна Кастильо

Фото: Globallookpress / Face to face

Анна Кастильо тоже прошлась по красной дорожке в довольно странных брюках, штанины которых напоминали юбочки кукольных платьев.

Хайди Клум

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Фото: Globallookpress / Birdie Thompson/AdMedia
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Хайди Клум перестаралась с количеством леопардового принта в своем образе и зря решила сочетать атласные сапоги-чулки с платьем такого кроя.

Эсти Кесада

Фото: Globallookpress / DyD Fotografos/Geisler-Fotopress

Победитель в номинации «Самый ужасный наряд прошедшей недели» — Эсти Кесада с «милыми» аксессуарами в виде приклеенного к животу ребенка и гигантских тараканов на лбу.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress

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