Напечатанное на 3D-принтере платье, обнаживший лишнее комбинезон и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Ева Грин посетила премьеру фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе в напечатанном на 3D-принтере платье Iris van Herpen. В целом платье смотрелась интересно, но напомнило нам муху с грустно висящими крыльями и не слишком красило актрису, которая продолжает прятать фигуру на красных дорожках под странными нарядами.

Бетти Ху