Напечатанное на 3D-принтере платье, обнаживший лишнее комбинезон и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Ева Грин
Фото: Globallookpress / ImagePressAgency/Face to face
Ева Грин посетила премьеру фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе в напечатанном на 3D-принтере платье Iris van Herpen. В целом платье смотрелась интересно, но напомнило нам муху с грустно висящими крыльями и не слишком красило актрису, которая продолжает прятать фигуру на красных дорожках под странными нарядами.
Бетти Ху
Бетти Ху, напротив, решила продемонстрировать все и сразу. Певица появилась на церемонии вручения музыкальной премии в похожем на чулок черном прозрачном комбинезоне и продемонстрировала всем пятую точку и... лобок.
Грейс Вандервол
Фото: Global Look Press via ZUMA Press / Kay Blake
Грейс Вандервол в огромном воротнике, который, по задумке дизайнера, должен выполнять функуцию платья, напоминала грустного полуодетого Пьеро. Завершали образ коричневые колготки с люрексом, собравшиеся «гармошкой» на щиколотках.
Сандра Эскасена
Фото: Globallookpress / DyD Fotografos/Geisler-Fotopress
А Сандра Эскасена была похожа на заблудившегося на красной дорожке страуса.
Тайгер Кирххарц
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Тайгер Кирххарц выбрала для выхода в свет броский, но не самый удачный наряд. Особенно нас впечатлили штаны с рюшами в сочетании с леопардовыми ботильонами.
Анна Кастильо
Фото: Globallookpress / Face to face
Анна Кастильо тоже прошлась по красной дорожке в довольно странных брюках, штанины которых напоминали юбочки кукольных платьев.
Хайди Клум
Хайди Клум перестаралась с количеством леопардового принта в своем образе и зря решила сочетать атласные сапоги-чулки с платьем такого кроя.
Эсти Кесада
Фото: Globallookpress / DyD Fotografos/Geisler-Fotopress
Победитель в номинации «Самый ужасный наряд прошедшей недели» — Эсти Кесада с «милыми» аксессуарами в виде приклеенного к животу ребенка и гигантских тараканов на лбу.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress
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