logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Надо подкачать: Аптон, Джоли, Бекхэм и другие звезды с «грустными» ягодицами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 37

Кейт Аптон

Фото: Getty
Для многих этих знаменитости являются образцами для подражания, многие считают их идеальными красавицами. Однако девушки не могут похвастаться аппетитными упругими ягодицами и предпочитают подчеркивать другие свои достоинства, отвлекая внимание поклонников от своих не самых выдающихся пятых точек.

Кейт Аптон является одной из самых сексуальных моделей в мире. Кейт с удовольствием демонстрирует свою пышную грудь и голливудскую улыбку. Выглядит она настолько эффектно, что поклонники даже не замечают ее мальчуковые узкие бедра и плоскую попу.

Фото: Eastnews

Еще один секс-символ, Анджелина Джоли, никогда не могла похвастаться аппетитными ягодицами, а после того, как несколько лет начала стремительно худеть, и вовсе стала выглядеть ниже пояса сбоку совсем плоской.

Фото: Global Look Press / Chris Joseph

Виктория Бекхэм всегда была худышкой, а когда решила стать модным дизайнером, и вовсе начала худеть до модельных размеров. Во времена Spice Girls Виктория демонстрировала поклонникам силиконовую грудь, от которой в итоге решила отказаться. Сейчас Бекхэм гордится своими натуральными формами и осиной талией. Поклонники восхищаются ее хрупкой фигурой, а критики считают слишком плоской и неженственной.

Фото: Eastnews

Хайди Клум обожает наряды с очень экстремальными декольте, а на пляже и вовсе предпочитает загорать топлес. Мы догадываемся, почему модель так любит демонстрировать бюст... Это определенно помогает Хайди отвлекать внимание окружающих от своей совершенно неаппетитной попы, которую она не стремится совершенствовать ни у пластических хирургов, ни с помощью тренировок.

Фото: Eastnews

Больше знаменитостей с неидеальными ягодицами — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: getty, eastnews, globallookpress

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!