Надо подкачать: Аптон, Джоли, Бекхэм и другие звезды с «грустными» ягодицами

Кейт Аптон является одной из самых сексуальных моделей в мире. Кейт с удовольствием демонстрирует свою пышную грудь и голливудскую улыбку. Выглядит она настолько эффектно, что поклонники даже не замечают ее мальчуковые узкие бедра и плоскую попу.
Фото: Eastnews
Еще один секс-символ, Анджелина Джоли, никогда не могла похвастаться аппетитными ягодицами, а после того, как несколько лет начала стремительно худеть, и вовсе стала выглядеть ниже пояса сбоку совсем плоской.
Фото: Global Look Press / Chris Joseph
Виктория Бекхэм всегда была худышкой, а когда решила стать модным дизайнером, и вовсе начала худеть до модельных размеров. Во времена Spice Girls Виктория демонстрировала поклонникам силиконовую грудь, от которой в итоге решила отказаться. Сейчас Бекхэм гордится своими натуральными формами и осиной талией. Поклонники восхищаются ее хрупкой фигурой, а критики считают слишком плоской и неженственной.
Фото: Eastnews
Хайди Клум обожает наряды с очень экстремальными декольте, а на пляже и вовсе предпочитает загорать топлес. Мы догадываемся, почему модель так любит демонстрировать бюст... Это определенно помогает Хайди отвлекать внимание окружающих от своей совершенно неаппетитной попы, которую она не стремится совершенствовать ни у пластических хирургов, ни с помощью тренировок.
Фото: Eastnews
Больше знаменитостей с неидеальными ягодицами — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: getty, eastnews, globallookpress
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