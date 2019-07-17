Надо подкачать: Аптон, Джоли, Бекхэм и другие звезды с «грустными» ягодицами

Виктория Бекхэм всегда была худышкой, а когда решила стать модным дизайнером, и вовсе начала худеть до модельных размеров. Во времена Spice Girls Виктория демонстрировала поклонникам силиконовую грудь, от которой в итоге решила отказаться. Сейчас Бекхэм гордится своими натуральными формами и осиной талией. Поклонники восхищаются ее хрупкой фигурой, а критики считают слишком плоской и неженственной.