На злобу дня: «Апгрейд» и другие стоящие проекты о чипировании людей

О фильме

Многие знают Ли Уоннелла — австралийского актера, сценариста и режиссера по популярным фильмам ужасов: он был сценаристом нескольких частей «Пилы» и «Астрала», а также режиссером «Астрала 3» и «Человека-невидимки». В 2018 году Уоннелл выпустил работу в непривычном для себя жанре – фантастический триллер «Апгрейд». Фильм стал вторым режиссерским проектом в его карьере.

На картину не выделили больших бюджетов, но несмотря на это, она удалась. Так ли это? Стоит отметить скромные, но достойные декорации, хорошие спец-эффекты, не играли востребованные сегодня звезды, однако главного героя в фильме потрясающе сыграл двойник Тома Харди — Логан Маршалл-Грин. По мнению кинокритиков, актер прекрасно справился со своей ролью, кстати, она стала одной из лучших в его карьере.

Сюжет

В основу фильма режиссером заложены несколько тем: взаимоотношение человека и машины, развитие инновационных технологий и мести. Речь идет о жизни главного героя, который в недалеком будущем, где уже люди существуют бок о бок с искусственным интеллектом, живет по старым правилам и не идет на поводу у технического прогресса. Парень по имени Грей работает механиком и восстанавливает раритетные для новой эры автомобили, которые ему кажутся гораздо надежнее, чем новые машины на автопилоте.

Однажды Грей вместе со своей женой Аши, которую играет актриса Мелани Валльехо, попадают на ее умной машине в аварию, на месте происшествия их встречают несколько неизвестных. В итоге они убивают жену главного героя у него на глазах, а его оставляют инвалидом, прикованным к креслу.

Спустя какое-то время Грей встречает своего старого клиента, который предлагает ему установить свою новую разработку — чип Стэм — систему, способную расширить физические и интеллектуальные способности носителя. Он решается принять предложение, отойдя от своих принципов, но не для полноценной жизни, а, чтобы найти и наказать убийц своей возлюбленной. Тогда герой во власти совершенной искусственной системы расправляется со злоумышленниками. Однако, когда он впервые ощущает всю мощь искусственного разума, то пугается и пытается ему противостоять. Кто же победит в борьбе за полный контроль тела Грея и чем закончится история?

Для чего смотреть?

Фильм поражает своей реалистичностью, буквально показывает нашу жизнь в скором времени. После просмотра человек волей не волей задумывается об участии в нашей жизни инновационных технологий, замещении человека искусственным интеллектом. Что нас ждет с таким технологическим прогрессом?

«Анон»