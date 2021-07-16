На злобу дня: «Апгрейд» и другие стоящие проекты о чипировании людей
В новой киноподборке на Passion.ru мы расскажем вам о нескольких фильмах, в которых так или иначе затрагивается тема чипирования. Они отлично подойдут любителям антиутопий или же тем, кто хочет пофантазировать на тему, что ждет человечество в будущем, в котором уже могут жить ваши внуки или даже дети.
«Апгрейд»
Фото: Кинопоиск
О фильме
Многие знают Ли Уоннелла — австралийского актера, сценариста и режиссера по популярным фильмам ужасов: он был сценаристом нескольких частей «Пилы» и «Астрала», а также режиссером «Астрала 3» и «Человека-невидимки». В 2018 году Уоннелл выпустил работу в непривычном для себя жанре – фантастический триллер «Апгрейд». Фильм стал вторым режиссерским проектом в его карьере.
На картину не выделили больших бюджетов, но несмотря на это, она удалась. Так ли это? Стоит отметить скромные, но достойные декорации, хорошие спец-эффекты, не играли востребованные сегодня звезды, однако главного героя в фильме потрясающе сыграл двойник Тома Харди — Логан Маршалл-Грин. По мнению кинокритиков, актер прекрасно справился со своей ролью, кстати, она стала одной из лучших в его карьере.
Сюжет
В основу фильма режиссером заложены несколько тем: взаимоотношение человека и машины, развитие инновационных технологий и мести. Речь идет о жизни главного героя, который в недалеком будущем, где уже люди существуют бок о бок с искусственным интеллектом, живет по старым правилам и не идет на поводу у технического прогресса. Парень по имени Грей работает механиком и восстанавливает раритетные для новой эры автомобили, которые ему кажутся гораздо надежнее, чем новые машины на автопилоте.
Однажды Грей вместе со своей женой Аши, которую играет актриса Мелани Валльехо, попадают на ее умной машине в аварию, на месте происшествия их встречают несколько неизвестных. В итоге они убивают жену главного героя у него на глазах, а его оставляют инвалидом, прикованным к креслу.
Спустя какое-то время Грей встречает своего старого клиента, который предлагает ему установить свою новую разработку — чип Стэм — систему, способную расширить физические и интеллектуальные способности носителя. Он решается принять предложение, отойдя от своих принципов, но не для полноценной жизни, а, чтобы найти и наказать убийц своей возлюбленной. Тогда герой во власти совершенной искусственной системы расправляется со злоумышленниками. Однако, когда он впервые ощущает всю мощь искусственного разума, то пугается и пытается ему противостоять. Кто же победит в борьбе за полный контроль тела Грея и чем закончится история?
Для чего смотреть?
Фильм поражает своей реалистичностью, буквально показывает нашу жизнь в скором времени. После просмотра человек волей не волей задумывается об участии в нашей жизни инновационных технологий, замещении человека искусственным интеллектом. Что нас ждет с таким технологическим прогрессом?
«Анон»
Фото: Кинопоиск
О фильме
Эндрю Никкол — новозеландский сценарист и режиссёр работает в основном над жанрами фантастики и антиутопии. В качестве режиссера он заявил о себе на весь мир, когда дебютировал с «Гаттакой», обсуждающей технологическое будущее, а также проявил сценарные способности в популярном фильме «Шоу Трумана». За последнее он время участвовал в создании фантастических картин «Время», «Гостья» и «Анон». В последнем играет британский актер Клайв Оуэн, который обладает обширной фильмографией, в том числе снимался в кинокартине «Дитя человеческое» и «Король Артур», а также снимается и Аманда Сайфред, сменившая свой образ блондинки на брюнетку с каре ради роли.
Сюжет
Действия снова разворачиваются в недалеком будущем, где каждому человеку с рождения вживляется чип. Устройство позволяет записывать все, что видит и слышит его носитель и способно дополнять реальность. Люди лишены личного пространства и при необходимости полиция может просмотреть жизнь человека его глазами. На ряду с этим в мире практически исчезла преступность, но однажды происходит серия убийств.
Расследует дело главный герой истории — полицейский Сол Фриленд. Однако это дело оказывается совсем непростым, ведь убийца научился редактировать записи в памяти своих жертв. В ходе расследования подозрения Сола падают на девушку названную Аноном, о которой нет никакой информации в базах данных и она абсолютно «чиста». Потому детектив считает ее виновной в гибели людей, так как предполагает, что она умеет стирать себя из компьютерных баз и изменять чужие записи и дополнять реальность. А кто на самом деле убийца?
Для чего смотреть?
Фильм отлично подойдет любителям антиутопий или же тем, кто хочет взглянуть глазами режиссера на то, что ждет человечество в будущем, в котором уже могут жить ваши дети или внуки. На экране вы увидите зарисовку перспектив человечества, а именно тотального контроля над каждым человеком и его личной жизнью. «Анон» —серьезная тема для рассуждений, к тому же автор наведет зрителя на множество вопросов.
«Черное зеркало»
Фото: Кинопоиск
О сериале
Экран телефона, компьютера, телевизора — все это черное зеркало, в которое мы постоянно смотрим. Потому британскому писателю-сатирику Чарли Брукеру пришла идея о создании серии фильмов о влиянии информационных технологий на человеческие отношения, собственно он и стал сценаристом «Черного зеркала».
Для чего смотреть?
Сериал хорош тем, что каждая его часть никак не связана с другими сериями, отличается практически все: сюжет, актеры, локации и прочее; неизменна только общая мысль фильмов о влиянии технологий на человека. А Брукер представляет вниманию зрителей варианты развития событий и заставляет их задуматься о происходящем.
В антиутопии «Черное зеркало» проблема влияния технологий на человека обсуждается с разных сторон, одной из тем Брукера также стало чипирование, которому он посветил 2 части сериала: «История всей твоей жизни» и «Аркангел».
«История всей твоей жизни» — третий эпизод сериала, который был выпущен в 1 сезоне, а сценарий написал Джесси Армстронг.
По сюжету главный герой Лиам Фоксвел, которого играет английский актер Тоби Кеббелл, находится в альтернативной реальности. В его мире многие люди чипированы: за их ушами находится устройство, с помощью которого можно просмотреть воспоминания в своей голове или транслируя поделиться ими. Однако данные новшества позволяют всему тайному становится явным, что и случилось с главным героем серии. При таких возможностях многие поддадутся соблазну залезть в голову к своим близким. Но хотят ли они что-то узнать на самом деле?
Эпизод «Аркангел» принадлежит создателю сериала. Это вторая часть четвертого сезона, в котором вновь затрагивается тема тотального контроля.
Аркангел — название имплантированного чипа, созданного для контроля родителей над детьми. История рассказывает о матери-одиночке Мари, ее играет Розмари ДеВитт, которая однажды упустила из виду и потеряла на детской площадке свою дочь Сару. После происшествия и успешных поисков ребенка, Мари решила принять участие в инновационной программе и ввести Саре имплант. Тогда при помощи специального планшета у главной героини появилась возможность полностью контролировать дочь. Ей будет известно, что видит или слышит девочка, ее показатели здоровья, местоположение на карте, а также ей будет доступно блокировка нежелательных для глаз ребенка зрелищ. Спустя время Мари позволяет дочери жить самостоятельно без ежеминутного контроля, а в подростковом возрасте Сара становится более скрытной, и ее мать подвергается огромному соблазну подглядеть за ней. Что сделает мать: справится со своим беспокойством или нарушит личные границы своего ребенка?
Фото: Кинопоиск
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