Далида, Робин Уильямс, Александр МакКуин и другие знаменитости-самоубийцы

Но много лет музыкант боролся с пагубными привычками, отравлявшими его жизнь. Он устал и сдался. Во время очередного лечения в закрытой частной клинике Курт сбежал оттуда и отправился домой, где свел счеты с жизнью. 5 апреля 1994 года перед смертью он звонил жене Кортни Лав, но она не смогла ответить. После в интервью актриса и певица признавалась, что не может простить себе того, что вовремя не сняла трубку телефона, ведь, как она считает, единственный разговор мог бы спасти ее мужу жизнь.

Робин Уильямс

Обладатель «Оскара» за лучшую роль второго плана («Умница Уилл Хантинг») умер в 63 года. 11 августа 2014 году Робина Уильямса нашли без сознания в собственном доме. Актер скончался через час.