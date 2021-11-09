Запрет на съемки постельных сцен и другие интересные факты о Глафире Тархановой

Глафира родилась в семье артистов кукольного театра, ее родители также работали в Москонцерте. Мама, желая, чтобы дочь была образованным и творческим человеком, отдала ее в различные кружки и секции. Тарханова занималась фигурным катанием, танцами, синхронным плаванием, рисовала, пела, играла на скрипке, но никогда не посещала театральный кружок, что, конечно, удивительно.

Она признается, что у них была бедная, но зато интеллигентная и образованная семья. Когда Глафире исполнилось 14 лет, она захотела быть самостоятельной, да еще и помогать матери. Девушка в то время надевала ростовые костюмы, в которых ходила по улице и зазывала прохожих, выступала на детских праздниках и новогодних елках. Немного повзрослев, Тарханова стала сотрудником cool-центра и параллельно мыла полы в офисах.

Мечтала стать врачом

Несмотря на то, что девушка родилась в актерской семье и все время занималась творчеством, она не собиралась становиться актрисой. Глафиру привлекала профессия врача-косметолога.

В свободное время она даже посещала курсы в медицинском училище. Однако была вынуждена их бросить, так как ей не очень нравились одногруппницы.