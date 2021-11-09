Запрет на съемки постельных сцен и другие интересные факты о Глафире Тархановой
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Фото: @glafiratarhanova
Но ведь в жизни Тарханова совсем не такая, как ее героини: не такая робкая и застенчивая, и не такая дерзкая и грубая. Она очень сильна духом, ведь в раннем возрасте ей пришлось столкнуться с трудностями. Какими они были? Как актриса с ними справилась? Кто стал любовью всей ее жизни? Об этих и других фактах читайте в нашем материале.
Фото: Глафира Тарханова
Работала с 14 лет
Глафира родилась в семье артистов кукольного театра, ее родители также работали в Москонцерте. Мама, желая, чтобы дочь была образованным и творческим человеком, отдала ее в различные кружки и секции. Тарханова занималась фигурным катанием, танцами, синхронным плаванием, рисовала, пела, играла на скрипке, но никогда не посещала театральный кружок, что, конечно, удивительно.
Она признается, что у них была бедная, но зато интеллигентная и образованная семья. Когда Глафире исполнилось 14 лет, она захотела быть самостоятельной, да еще и помогать матери. Девушка в то время надевала ростовые костюмы, в которых ходила по улице и зазывала прохожих, выступала на детских праздниках и новогодних елках. Немного повзрослев, Тарханова стала сотрудником cool-центра и параллельно мыла полы в офисах.
Мечтала стать врачом
Несмотря на то, что девушка родилась в актерской семье и все время занималась творчеством, она не собиралась становиться актрисой. Глафиру привлекала профессия врача-косметолога.
В свободное время она даже посещала курсы в медицинском училище. Однако была вынуждена их бросить, так как ей не очень нравились одногруппницы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press
Самая яркая абитуриентка
После школы Тарханова все-таки решила поступить в театральный институт, хотя многие не верили, что ей удастся стать студенткой с первого раза, ведь желающих было очень много. Даже отчим девушки заявил: «Куда ты собралась? Ты никуда не поступишь».
После этих слов она еще сильнее захотела всем доказать, что сможет добиться успеха и поступить. Единственный, кто поддерживала Глафиру, — это мама. К счастью, ей удалось добиться желаемого и стать студенткой Школы-студии МХАТ курса Константина Райкина.
«Это был мой первый набор в Школе-студии МХАТ для последующей работы в театре «Сатирикон». Я был очень внимателен, придирчив, и Глаша была одной из самых ярких. Она была совершенная какая-то, очень внутренне наполненная, одухотворенная по-настоящему. Это невозможно симулировать. Причем она еще такая серьезная, она всегда еще интересовалась какими-то деталями, вопросами реквизита, костюмов и декораций. Мы ее стали довольно скоро называть завпост — заведующий постановочной частью. Она очень дисциплинированный человек. При этом она продолжает быть юной для меня. В ней есть какая-то изначальная и не проходящая чистота, настоящая духовность. Вообще, она из каких-то драгоценных людей у меня в театре. Я ее просто очень люблю», — говорил Константин Аркадьевич.
Фото: Alexander Legky / Global Look Press
Отказывается сниматься в постельных сценах
Глафира — одна из немногих актрис в нашем кинематографе, которая не снимается в откровенных и постельных сценах. Хотя подобный опыт в ее жизни все-таки был — в фильме «Любовники» как раз таких сцен достаточно.
Муж актрисы после просмотра картины настоял, чтобы она не принимала участия в подобных эпизодах. Поэтому Тарханова либо отказывается от таких ролей совсем, либо просит помощи у дублерш.
Первая любовь
Юная Глаша впервые влюбилась, когда училась в восьмом классе. Ее сердце тогда разбил одноклассник Артем, с которым она сидела за одной партой. Правда, эти юношеские отношения были недолгими. По мнению актрисы, ее возлюбленному не совсем нравилось, что им приходилось гулять с ее младшей сестрой Иларией, поэтому он постепенно стал от нее отдаляться.
«Я просто поняла, что он уходит в сторону. Не было никаких выяснений отношений. Я просто спала и плакала. Эта детская любовь в 8 классе такую рану во мне оставила, что очень долго не смотрела в эту сторону», — призналась Тарханова.
Фото: @glafiratarhanova
Любовь всей жизни
Глафира не скрывает, что поклонников у нее всегда было много, вот только она все время ждала своего, особенного человека. Хотя в жизни девушки был такой момент, когда она уже отчаялась встретить настоящего и сильного мужчину. Но именно в то время актрис и познакомилась со своим будущим мужем, актером Алексеем Фаддеевым.
«Я встретила мужа, когда подумала: “А ну его. Что все мечтают выйти замуж?” А он раз, и появился», — говорила актриса.
Долгожданная встреча произошла на съемках фильма «Главный калибр». Глафира говорила, что это не была любовь с первого взгляда, но, узнав друг друга ближе, они поняли, что хотят быть вместе всю оставшуюся жизнь.
«У меня был образ, и он совпал с моим мужем, вплоть до цвета волос», — объяснила Тарханова.
Спустя полгода Алексей сделал ей предложение. Вскоре влюбленные поженились, но свадьба была очень скромной, ведь времени на празднование у них практически не было. Даже родителей они пригласили только тогда, когда уже решили венчаться. В этом браке родились четверо сыновей, которым родители дали необычные имена — Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Секрет семейного счастья
Актриса рассказывала, что в первое время в их семье тоже случались ссоры, были недопонимая, притирки, но они научились справляться с трудностями и понимать друг друга.
«Мы в жизни не актеры. Я анекдоты не умею рассказывать, например. Вот в кадре да, а в жизни вообще нет. И мы совпали: у нас какое-то чутье по этому поводу. Мы дома редко смотрим работы друг друга. Мы их почти не обсуждаем. Мы можем как-то посоветоваться друг с другом о чем-то, если нужно мнение услышать другого человека. Но не влезаем в творчество друг друга, то есть я не смотрю его спектакль, а потом не делаю замечание, как у многих пар. Такого у нас нет», — заключает Глафира Тарханова.
Фото: Elena Rostunova / Global Look Press, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, Alexander Legky / Global Look Press, Anatoly Lomokhov / Global Look Press, @glafiratarhanova