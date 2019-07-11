Море, солнце, отдых: как Пугачева и Галкин, Кудрявцева, Брежнева и другие звезды проводят лето

Пока в середине лета московская погода не радует нас солнцем и теплом, мы предлагаем посмотреть, как отдыхают знаменитости в жарких странах. Счастливые семьи, улыбающиеся дети, жаркие объятия, стройные тела в бикини и струящихся нарядах... Смотрим и вдохновляемся! А погода обязательно наладится.