Море, солнце, отдых: как Пугачева и Галкин, Кудрявцева, Брежнева и другие звезды проводят лето

Сегодня в 00:00Море, солнце, отдых: как Пугачева и Галкин, Кудрявцева, Брежнева и другие звезды проводят летоКомментарииПока в середине лета московская погода не радует нас солнцем и теплом, мы предлагаем посмотреть, как отдыхают знаменитости в жарких странах. Счастливые семьи, улыбающиеся дети, жаркие объятия, стройные тела в бикини и струящихся нарядах... Смотрим и вдохновляемся! А погода обязательно наладится.Текст: Ангелина НежнаяФото: InstagramВидео: Анна Егорова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиЛера КудрявцеваОльга БузоваРавшана КурковаМаксим ГалкинАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеНастасья СамбурскаяНаталья РудоваОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchГороскопЗагрузка...