Море нежности и безграничное счастье: самые трогательные фото звезд с новорожденными детьми

Анастасия и Александр Овечкины впервые стали родителями прошлым летом и показали первое фото малыша, на котором хоккеист держит на ладони крошечную ножку новорожденного. «18.08.18 #добропожаловатьвэтотмир #нашмалыш #ovechkinJr», — так подписала снимок Анастасия. Спортсмен же решил поблагодарить возлюбленную за сына: «Спасибо тебе моя девочка за самый прекрасный день в жизни!!!» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Недавно впервые стала мамой и певица Нюша. В Instagram звезды появилось трогательное фото младенца, которого родители теребят за ушко. «Наш ангелочек», — написала молодая мама, уточнив, что это — девочка. Позднее Певица опубликовала снимок, на котором с любовью и нежностью смотрит на новорожденную дочь.
Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз, прошлой весной и тогда же показала первое фото малышки. «Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным», — подписала нежный кадр певица.
Больше трогательных семейных снимков знаменитостей с новорожденными детьми смотрите в нашей фотогалерее.
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Текст: Ангелина Нежная
Фото: instagram