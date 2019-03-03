Море нежности и безграничное счастье: самые трогательные фото звезд с новорожденными детьми

Знаменитости, как правило, показывают своих новорожденных детей в Instagram. И даже если на фотографиях трудно разглядеть малышей во всей красе, эти семейные кадры всегда наполнены нежностью и безграничной любовью. Мы выбрали самые трогательные за последние несколько месяцев снимки звезд с детьми, совсем недавно появившимися на свет.