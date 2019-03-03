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Море нежности и безграничное счастье: самые трогательные фото звезд с новорожденными детьми

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Фото: Instagram
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Знаменитости, как правило, показывают своих новорожденных детей в Instagram. И даже если на фотографиях трудно разглядеть малышей во всей красе, эти семейные кадры всегда наполнены нежностью и безграничной любовью. Мы выбрали самые трогательные за последние несколько месяцев снимки звезд с детьми, совсем недавно появившимися на свет.

Анастасия и Александр Овечкины впервые стали родителями прошлым летом и показали первое фото малыша, на котором хоккеист держит на ладони крошечную ножку новорожденного. «18.08.18 #добропожаловатьвэтотмир #нашмалыш #ovechkinJr», — так подписала снимок Анастасия. Спортсмен же решил поблагодарить возлюбленную за сына: «Спасибо тебе моя девочка за самый прекрасный день в жизни!!!» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Недавно впервые стала мамой и певица Нюша. В Instagram звезды появилось трогательное фото младенца, которого родители теребят за ушко. «Наш ангелочек», — написала молодая мама, уточнив, что это — девочка. Позднее Певица опубликовала снимок, на котором с любовью и нежностью смотрит на новорожденную дочь.

Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз, прошлой весной и тогда же показала первое фото малышки. «Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным», — подписала нежный кадр певица.

Больше трогательных семейных снимков знаменитостей с новорожденными детьми смотрите в нашей фотогалерее.

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Текст: Ангелина Нежная

Фото: instagram

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