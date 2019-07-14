«Монументальный» пиджак, прозрачный леопард на пышных формах и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Бейонсе
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Бейонсе хотела выглядеть шикарно на мировой премьере ремейка знаменитого мультфильма «Король лев», одного из персонажей которого она озвучила. В целом у нее получилось: было мног блеска, сверкающих камней и украшений. Правда, расшитый камнями пиджак с широченными плечами сделал фигуру певицы огромной и квадратной. Да и ее постоянные выходы на сцену и дорожки «без штанов» давно наскучили.
Меган Трейнор
Фото: Globallookpress / Face to face
Меган Трейнор выглядела откровенно безвкусно, обтянув свои пышными формы полупрозрачным леопардовым платьем, похожим на гигантский носок.
Нета Барзилай
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Нета Барзилай явно перестаралась с креативом и на ковровой дорожке в результате смотрелась просто устрашающе.
Рэйвен-Симоне
Фото: Globallookpress / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
Вместо того, чтобы подчеркнуть аппетитные формы, Рэйвен-Симоне зачем-то закуталась в огромную черную кофту и надела штаны с мотней до колен.
Зои Дешанель
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Зои Дешанель выглядела бы прекрасно, если бы не надела плотные черные колготки со своим воздушным платьем и лодочками. Может, было холодно?
Наджва Нимри
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Дизайнера, сотворившего платье Наджва Нимри, надо судить на модном суде. Актриса еще и белье под него надела ужасное.
Кейтлин Охаши
Кейтлин Охаши появилась на вручении спортивной премии в панталонах и кружевных нелепых широких штанах. Спортсменка еще и решила продемонстрировать свои таланты прямо на красной дорожке, продемонстрировав всем больше, чем следовало...
Ианна Тейлор
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Ианна Тейлор вообще решила продемонстрировать себя во всей красе, выгуляв слишком вызывающее «голое» платье.
Настя Люкин
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Настя Люкин тоже промахнулась с выбором наряда, дизайнер которого явно не пожалел ткани на совершенно ужасные «фонарики» на плечах.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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