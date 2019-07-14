«Монументальный» пиджак, прозрачный леопард на пышных формах и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Бейонсе хотела выглядеть шикарно на мировой премьере ремейка знаменитого мультфильма «Король лев», одного из персонажей которого она озвучила. В целом у нее получилось: было мног блеска, сверкающих камней и украшений. Правда, расшитый камнями пиджак с широченными плечами сделал фигуру певицы огромной и квадратной. Да и ее постоянные выходы на сцену и дорожки «без штанов» давно наскучили.

Меган Трейнор