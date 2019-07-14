logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Монументальный» пиджак, прозрачный леопард на пышных формах и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 23

Бейонсе

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На минувшей неделе знаменитости в основном неудачно экспериментировали с объемными необычными вещами, а некоторые снова перестарались с обнаженкой и популярными среди выходящих в свет девушек «голыми» платьями.

Бейонсе

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Бейонсе хотела выглядеть шикарно на мировой премьере ремейка знаменитого мультфильма «Король лев», одного из персонажей которого она озвучила. В целом у нее получилось: было мног блеска, сверкающих камней и украшений. Правда, расшитый камнями пиджак с широченными плечами сделал фигуру певицы огромной и квадратной. Да и ее постоянные выходы на сцену и дорожки «без штанов» давно наскучили.

Меган Трейнор

Фото: Globallookpress / Face to face

Меган Трейнор выглядела откровенно безвкусно, обтянув свои пышными формы полупрозрачным леопардовым платьем, похожим на гигантский носок.

Нета Барзилай

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Нета Барзилай явно перестаралась с креативом и на ковровой дорожке в результате смотрелась просто устрашающе.

Рэйвен-Симоне

Фото: Globallookpress / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Вместо того, чтобы подчеркнуть аппетитные формы, Рэйвен-Симоне зачем-то закуталась в огромную черную кофту и надела штаны с мотней до колен.

Зои Дешанель

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Зои Дешанель выглядела бы прекрасно, если бы не надела плотные черные колготки со своим воздушным платьем и лодочками. Может, было холодно?

Наджва Нимри

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Дизайнера, сотворившего платье Наджва Нимри, надо судить на модном суде. Актриса еще и белье под него надела ужасное.

Кейтлин Охаши

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2
Фото: Global Look Press/ PMA/AdMedia

Кейтлин Охаши появилась на вручении спортивной премии в панталонах и кружевных нелепых широких штанах. Спортсменка еще и решила продемонстрировать свои таланты прямо на красной дорожке, продемонстрировав всем больше, чем следовало...

Ианна Тейлор

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Ианна Тейлор вообще решила продемонстрировать себя во всей красе, выгуляв слишком вызывающее «голое» платье.

Настя Люкин

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Настя Люкин тоже промахнулась с выбором наряда, дизайнер которого явно не пожалел ткани на совершенно ужасные «фонарики» на плечах.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...