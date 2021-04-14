Мия, Лея, София и не только: какие имена дают своим детям селебрити чаще всего
Мия
Среди женских имен Мия точно лидирует. Так зовут дочерей Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, Влада Соколовского и Риты Дакоты и многих других. Экс-супруга Павла Прилучного даже не скрывала своего возмущения, узнав, что ее коллеги тоже назвали так новорожденную дочь. Актриса уверена, что все делают это ради хэштега МамаМия. А первыми в отечественном шоу-бизнесе на это имя обратили внимание в семье Владимира Кристовского — так зовут двенадцатилетнюю дочь музыканта.
Мия имеет скандинавские корни и в переводе на русский означает «упрямая, своенравная, непокорная». Это имя любят не только в нашей стране в последние годы, оно не раз входило в рейтинг самых популярных в Австралии. Все мы знаем актрису Мию Васиковска и помним американскую актрису и бывшую супругу Вуди Аллена Мию Фэрроу!
Фото: Instagram @agataagata
Лея
Еще одно популярное женское имя, входящее в двадцатку тех, что предпочитают давать девочкам современные родители. Среди селебрити этот вариант для своих отпрысков выбрали Даша Жукова, Ирина Шейк, Джиган и Оксана Самойлова. Если Жукова свою наследницу показывает редко, то, к примеру, Шейк сполна дает папарацци сделать кадры с малышкой Леей.
Имя имеет древнееврейское происхождение. Его обладательница — маленькая хулиганка и непоседа. Вспыльчивый характер, темперамент, эмоциональность, жизнерадостность и оптимизм — вот ее отличительные черты. Считается, что девочки с этим именем всегда оказываются в центре внимания и имеют много друзей. Задача родителей — делать так, чтобы ребенок мог выплескивать свою энергию. Отметим, что во Франции очень популярен вариант этого имени, который звучит как Леа. Наверняка, вы знаете французскую актрису Леа Сейду.
Фото: GlobalLookPress
Алиса
Собственно, селебрити не так часто выбирают популярные в народе, так скажем, имена. Но имя Алиса приглянулось и нашим звездам. Так зовут дочерей Тимати и Александра Реввы. Наверняка, вы помните первую победительницу детского «Голоса» Алису Кожихину. И совершенно точно знаете актрис Алису Фрейндлих и Алису Гребенщикову. Обладательниц имени Алиса отличает упорство, желание быть первыми, жизнерадостность, умение дружить. Имя имеет древнегерманское происхождение и популярно в разных странах, например во Франции.
Вера
Имя Вера носят дочь Глюкозы и внучка Светланы Бондарчук. В советские годы оно было популярно в нашей стране. Обладательницы этого старославянского имени отличаются ответственностью, креативностью, доброжелательностью.
София
Как мы говорили в начале, это имя уже несколько лет остается самым популярным в нашей стране, а также входит в рейтинг самых часто выбираемых в еще ряде стран мира. Так зовут дочерей Веры Брежневой и Ани Лорак, внучку Софии Ротару. И, конечно, на слуху София Коппола, София Вергара, Софи Марсо, Софи Эллис-Бекстор, Софи Лорен.
Фото: Instagram @simona280
Платон и Лео
Что касается мужских имен, то наши звезды игнорируют пятерку самых популярных в стране. Никаких тебе Александров и Михаилов. Зато в моде Платоны. Так назвали сыновей Ксения Собчак и покойная Жанна Фриске. А еще Леон — так зовут маленького сына Иды Галич. По словам звездной мамы, имя характеризует будущего защитника. Сына Валерия Сюткина, который стал отцом в четвертый раз, зовут Лео, а сына Тины Канделаки — Леонтий. Блогер Ирена Понарошку нарекла младшего сына Тео. Сына Евгения Петросяна назвали Ваганом. Имя выбирала супруга артиста Татьяна. По ее словам, в переводе с грузинского имя означает «щит, под защитой». Мальчик растет жизнерадостным, настойчивым и тем, с кем можно договориться.
Самые необычные имена звезд
Ну а самые необычные имена звездных отпрысков - это, пожалуй, Мир (так назвали сына Сергей Полунин и Елена Ильиных ), Ода Валентина (дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой), Каталина (дочь Юлии Липницкой), Гектор (сын Анны Седоковой), Итан (сын Артема Умрихина, группа Artik&Asti). Не все родители задумываются о том, насколько благозвучно оригинальное имя в сочетании с отчеством, но абсолютно все желают своим детям лучшей судьбы. И многие уверены, что имя в данном случае имеет значение. И если вы находитесь в мучительном поиске имени для своего чада, посмотрите варианты звезд — возможно, вам приглянется один из приведенных в материале вариантов.
Фото: Globallook, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!