Мия, Лея, София и не только: какие имена дают своим детям селебрити чаще всего

Мия

Среди женских имен Мия точно лидирует. Так зовут дочерей Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, Влада Соколовского и Риты Дакоты и многих других. Экс-супруга Павла Прилучного даже не скрывала своего возмущения, узнав, что ее коллеги тоже назвали так новорожденную дочь. Актриса уверена, что все делают это ради хэштега МамаМия. А первыми в отечественном шоу-бизнесе на это имя обратили внимание в семье Владимира Кристовского — так зовут двенадцатилетнюю дочь музыканта.

Мия имеет скандинавские корни и в переводе на русский означает «упрямая, своенравная, непокорная». Это имя любят не только в нашей стране в последние годы, оно не раз входило в рейтинг самых популярных в Австралии. Все мы знаем актрису Мию Васиковска и помним американскую актрису и бывшую супругу Вуди Аллена Мию Фэрроу!