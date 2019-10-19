Миниатюрные красотки: Йоханссон, Пегова, Кардашьян и другие звезды небольшого роста

Рост некоторых из этих знаменитостей составляет менее 160 сантиметров. Мешают ли им такие внешние данные? Отнюдь. И при невысоком росте они выглядят эффектными, сексуальными и классными, они успешны, любимы миллионами и могут дать фору длинноногим моделям.