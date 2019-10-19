Миниатюрные красотки: Йоханссон, Пегова, Кардашьян и другие звезды небольшого роста
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Фото: Global Look Press / Hubert Boesl
Одна из самых сексуальных, успешных и богатых актрис мира, голливудская звезда Скарлетт Йоханссон борется за права женщин и заявляет, что сама управляет своими судьбой и карьерой. А свой скромный рост в 160 сантиметров Скарлетт во время светских выходов компенсирует высокими каблуками.
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Ирина Пегова играет в театре, снимается в кино, растит 13-летнюю дочь Татьяну от бывшего супруга, актера Дмитрия Орлова. Вот так в этой женщине ростом всего 155 сантиметров умещаются сила, красота, амбициозность и море обаяния.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson
Самая успешная звезда реалити Ким Кардашьян, рост которой составляет 159 сантиметров, является образцом для подражания для миллионов женщин. И это в мире, в котором образцом для подражания являются супермодели с ногами от ушей!
Фото: Global Look Press / imago stock_people
Шакира является одной из самых успешных певиц в мире и счастливой женой футболиста Жерара Пике. При росте 157 сантиметров эта успешная и яркая красотка умеет быть в центре внимания!
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Рост успешной российской певицы Юлии Савичевой, которая не старается соответствовать стандартам шоу-бизнеса, также составляет 157 сантиметров.
Фото: Starface
Наталья Еприкян — участница и автор телепроекта «Comedy Woman», актриса юмористического жанра, телепродюсер. Да, именно эта миниатюрная красотка ростом 152 сантиметра рулит в самом популярном женском юмористическом шоу страны.
Фото: Global Look Press / face to face
Натали Портман активно снимается в кино, сама снимает фильмы, работает продюсером. Натали борется за равноправие талантливых женщин с мужчинами-боссами и права женщин в Голливуде. И, наверняка, она бы заявила, что ее рост (160 сантиметров) совершенно не имеет значения. И мы согласны.
Фото: Global Look Press / Frederic Kern
Миниатюрная Кайли Миноуг, рост которой составляет 152 сантиметра, как раз и привлекает миллионы поклонников тем, что она похожа на маленькую, нежную, беззащитную женщину. Но постоять за себя она может, уверяем.
Фото: instagram
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