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Миниатюрные красотки: Йоханссон, Пегова, Кардашьян и другие звезды небольшого роста

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Скарлетт Йоханссон, 160 сантиметров

Фото: Global Look Press / Hubert Boesl

Рост некоторых из этих знаменитостей составляет менее 160 сантиметров. Мешают ли им такие внешние данные? Отнюдь. И при невысоком росте они выглядят эффектными, сексуальными и классными, они успешны, любимы миллионами и могут дать фору длинноногим моделям.

Одна из самых сексуальных, успешных и богатых актрис мира, голливудская звезда Скарлетт Йоханссон борется за права женщин и заявляет, что сама управляет своими судьбой и карьерой. А свой скромный рост в 160 сантиметров Скарлетт во время светских выходов компенсирует высокими каблуками.

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Ирина Пегова играет в театре, снимается в кино, растит 13-летнюю дочь Татьяну от бывшего супруга, актера Дмитрия Орлова. Вот так в этой женщине ростом всего 155 сантиметров умещаются сила, красота, амбициозность и море обаяния.

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson

Самая успешная звезда реалити Ким Кардашьян, рост которой составляет 159 сантиметров, является образцом для подражания для миллионов женщин. И это в мире, в котором образцом для подражания являются супермодели с ногами от ушей!

Фото: Global Look Press / imago stock_people

Шакира является одной из самых успешных певиц в мире и счастливой женой футболиста Жерара Пике. При росте 157 сантиметров эта успешная и яркая красотка умеет быть в центре внимания!

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Рост успешной российской певицы Юлии Савичевой, которая не старается соответствовать стандартам шоу-бизнеса, также составляет 157 сантиметров.

Фото: Starface

Наталья Еприкян — участница и автор телепроекта «Comedy Woman», актриса юмористического жанра, телепродюсер. Да, именно эта миниатюрная красотка ростом 152 сантиметра рулит в самом популярном женском юмористическом шоу страны.

Фото: Global Look Press / face to face

Натали Портман активно снимается в кино, сама снимает фильмы, работает продюсером. Натали борется за равноправие талантливых женщин с мужчинами-боссами и права женщин в Голливуде. И, наверняка, она бы заявила, что ее рост (160 сантиметров) совершенно не имеет значения. И мы согласны.

Фото: Global Look Press / Frederic Kern

Миниатюрная Кайли Миноуг, рост которой составляет 152 сантиметра, как раз и привлекает миллионы поклонников тем, что она похожа на маленькую, нежную, беззащитную женщину. Но постоять за себя она может, уверяем.

Фото: instagram

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