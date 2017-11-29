У нас рекорд: одна известная девушка умудрилась за одну неделю трижды появиться на публике не только в слишком откровенных, но и в откровенно ужасных нарядах.

Тара Рид

Абсолютной чемпионкой по модным провалам на прошедшей неделе стала Тара Рид. Звезда «Американского пирога» появилась на кинопремьере в платье такой длины, что можно было разглядеть ее нижнее белье или заметить его отсутствие. Мы не стали разглядывать...

Актриса продолжает демонстрировать далекую от идеала силиконовую грудь в прозрачных нарядах. На одну из красных дорожек она вышла в чем-то похожем на тюль с аляповатой золотой вышивкой. Густо подведенные черным глаза, выжженые белые волосы и блестящее лицо помогли этому платью смотретья еще хуже. Не будем уточнять на профессионала в какой области со всем этим ударным набором похожа Рид.

Даже Анастасия Волочкова не решается носить блестящие угги и нелепые шубки с джинсами с такой низкой посадкой. Но Тара Рид и не на такое способна. Наталья Бочкарева

Похудевшая Наталья Бочкарева в последнее время старается демонстрировать результаты своего преображения. Но носить слишком обтягивающие вещи актрисе пока явно рановато. Ну, а юбку мрачной школьницы с лентами и рюшками, да еще и в комлекте с колготками в горох и туфлями на огромной шпильке, не советуем никому. Ирина Пегова

У Ирины Пеговой роскошная грудь, которой явно тесно в этом не самом удачном топе с синтетическими кружевами. Актриса, судя по всему, решила следовать правилу «открываем верх — прикрываем низ и наоборот», но все равно промахнулась. Невнятный пиджак полнит, топ делает образ «дешевым», юбка похожа на мешок. Анастасия Волочкова

В принципе, критиковать Анастасию Волочкову бессмысленно. Просто вот такой у балерины стиль. А ботильоны-копытца явно одни из самых у нее любимых — в них Волочкова и ездит в поездах на гастроли, и выходит в свет. Ниа Санчес

«Мисс США 2014» Ниа Санчес на недавнем финале конкурса «Мисс мира» как будто отчаянно пыталась доказать всем, что ее еще рано списывать со счетов. «Голое» платье модели больше подходит для съемок фильма «Шоугелз», чем для красной дорожки. Ксана Сергиенко

Участница шоу «Голос» Ксана Сергиенко неудачно экспериментирует со стилем. Уж лучше бы певица выглядела еще более откровенно, но не надевала (да еще таким странным способом) огромный пиджак. Помните сцену из «Красотки», когда Ричард Гир накидывает на плечи Дужлии Робертс свое пальто, чтобы ее профессия была не столь очевидна? Вот и у Ксаны получилось что-то подобное. Ксения Чилингарова